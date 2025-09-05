Withings hat im Rahmen der IFA 2025 die neue Hybrid-Smartwatch ScanWatch 2 angekündigt. Diese erkennt dank vorausschauender, KI-gestützter Analysen frühzeitig Veränderungen im Gesundheitszustand – von Anzeichen einer bevorstehenden Erkrankung über den nächsten Menstruationszyklus bis hin zu sinkenden Energielevels. Gleichzeitig bietet die ScanWatch 2 eine verbesserte Akkulaufzeit von 35 Tagen.

Withings kündigt neue ScanWatch 2 an

Withings hat die ScanWatch 4 inkl. dem neu entwickelten Betriebssystem HealthSense 4 angekündigt. Die neue Hybrid-Smartwatch bietet noch präzisere und leistungsstärkere Algorithmen. Die smarte Uhr erfasst 35 Gesundheitsmarker, um alle Aspekte des Wohlbefindens zu optimieren. Ein besonderes Highlight ist der neue exklusive Vitalitätsindikator, der euer Energieniveau anzeigt und so dabei hilft, die Leistungsfähigkeit zu steigern und Müdigkeit zu reduzieren. Frühwarnungen weisen in Echtzeit auf erste Anzeichen von Krankheiten hin.

Withings schreibt

Die neue ScanWatch 2 ermöglicht ein ganzheitliches Gesundheitsmonitoring von 35 verschiedenen Gesundheitsmarkern, darunter Schlaf, körperliche Aktivität, Herz-Kreislauf-Funktionen, Temperatur und Vorhersagen zum Menstruationszyklus. Grundlage hierfür ist das neue Betriebssystem HealthSense 4, dessen Algorithmen noch genauere Messungen und Analysen ermöglichen.

Mit ihrer außergewöhnlichen Akkulaufzeit von 35 Tagen bietet die Uhr eine lückenlose Tag-und-Nacht-Überwachung aller wesentlichen Vitalwerte. Dabei spielt die nächtliche Analyse eine Schlüsselrolle, da Schwankungen bei Parametern wie Herzratenvariabilität, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und Temperatur tiefe Einblicke in Regeneration, Stress, Herzgesundheit und Frauengesundheit ermöglichen.

Neuer Vitalitätsindikator: Der personalisierte Indikator nutzt KI-basierte Analysen u.a. von HRV, Temperatur, Aktivität, Sauerstoffsättigung, Schlafqualität und Atemfrequenz, um individuelle Warnhinweise und Tipps zur Optimierung der Energie zu geben.

Detaillierte Schlafphasenanalyse: Die neue ScanWatch 2 ermöglicht eine noch präzisere Analyse der Schlafarchitektur und -qualität, da sie die einzelnen Schlafphasen noch detaillierter erfasst, darunter erstmals auch die REM-Phase. Diese ist besonders wichtig für das Gedächtnis, die emotionale Verarbeitung, die Stressregulation und die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Auch der nächtliche Atemrhythmus wird präzise erfasst.

Ein tieferes Verständnis von Energielevel und Erschöpfung: Die ScanWatch 2 nutzt das KI-Modell „Vitality Indicator”, ein exklusives Feature des abobasierten Gesundheitsdienstes Withings+. Das Modell analysiert individuelle Gesundheitsdaten wie Herzfrequenzvariabilität (HRV), körperliche Aktivität, Temperatur, Sauerstoffsättigung, nächtlichen Atemrhythmus und Schlafqualität. Auf dieser Grundlage liefert die Uhr personalisierte Warnhinweise und gezielte Empfehlungen. So können Nutzer nachvollziehen, welche Faktoren ihr Energielevel senken oder Erschöpfung begünstigen, und gezielt daran arbeiten, ihr Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern.

Preis & Verfügbarkeit

Die neue ScanWatch 2 ist ab sofort in den Farben Blau und Silber zum Preis von 349,95 Euro erhältlich. Im Preis inbegriffen ist ein dreimonatiges kostenfreies Withings+-Abonnement.