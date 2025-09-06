AirTags erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Falls es nicht zwingend das Apple „Original“ sein muss, dann haben wir einen heißen Tipp für euch. Aktuell könnt ihr euch das 4er Pack der Smart Tracker von Pohicoo zum Gesamtpreis von nur 17,98 Euro sichern. Dies entspricht einem Preis von nur 4,50 Euro pro AirTag-kompatiblen Smart Tracker.

AirTag-Alternative im 4er Pack insgesamt nur 17,98 Euro

Wir haben seit mehreren Jahren AirTags und AirTags-Alternativen im Einsatz. Diese verwenden wir unter anderem am Schlüsselbund, an Taschen, im Rücksack, am Fahrrad etc. pp. Beliebtheit. Doch nicht nur Apple bietet Schlüsselfinder an, die auf dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren, auch verschiedene Drittanbieter offerieren Keyfinder, die ebenso auf der Apple AirTag Technologie und somit dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Bestes Beispiel hierfür ist „Pohicoo“.

Der Schlüsselfidner ist sowohl wasserdicht (mit einer IP67-Bewertung) als auch langlebig. Er wird von einer CR2032-Knopfzelle mit einer Lebensdauer von über 1 Jahr betrieben.

Das 4er Pack des Smart Trackers von Pohicoo kostet aktuell nur 17,98 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 4,50 Euro. Bei einem Preis von insgesamt nur 17,98 Euro für die Smart Tracker kann man in unseren Augen nicht viel falsch machen.