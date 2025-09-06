Am Dienstag läutet Apple auf der alljährlichen September-Keynote den heißen Herbst ein. Auf der Keynote wird zweifelsohne das iPhone 17 im Rampenlicht stehen, gefolgt von neuen Apple Watch Modellen und den AirPods Pro 3. Apple bereitet im Hintergrund jedoch noch einige weitere Produkt-Updates vor, die wir laut Bloombergs Mark Gurman ebenfalls „in Kürze“ zu sehen bekommen.

iPad Pro M5

Das wichtigste Upgrade für die nächste Generation des iPad Pro ist der M5 Chip. Wieder einmal könnte Apple die Premiere seines neuesten Prozessors nicht in einem Mac, sondern im iPad feiern. Konkrete Details zu Leistung und Architektur sind noch nicht bekannt, doch die Erwartungen liegen bei deutlich mehr CPU- und Grafikpower sowie einer spürbar verbesserten Neural Engine. Es wäre keine Überraschung, wenn Apple die KI-Fähigkeiten dieses Chips besonders hervorhebt, da das Thema künstliche Intelligenz auch in Cupertino immer mehr in den Fokus rückt.

Erst mit dem M4 Modell hat Apple die Frontkamera endlich auf die lange Seite des iPad verlegt, was vor allem bei Videoanrufen im Querformat praktisch ist. Laut neuesten Berichten soll das M5 iPad Pro nun eine zweite Frontkamera auf der Hochkant-Seite erhalten, während die aktuelle Kamera bestehen bleibt. Das bedeutet mehr Flexibilität bei Videokonferenzen und könnte sogar neue Funktionen wie Multi-Cam-Aufnahmen oder einen Desk-View-Modus ermöglichen.

Beim M4 iPad Pro gab es noch ein zweigeteiltes RAM-Angebot. 8 GB für die Standardmodelle und 16 GB nur für Versionen ab 1 TB Speicher. Angesichts neuer Produktivitätsfunktionen in iPadOS 26, der Standardisierung von 16 GB RAM bei M4 Macs und wachsender Anforderungen durch KI-Anwendungen könnte Apple beim M5 iPad Pro die 16 GB RAM für alle Varianten fest einplanen. Das wäre ein sinnvoller Schritt, um die Power des M5 Chips auch praktisch auszunutzen. Die Funktechnik soll ebenfalls einen Sprung machen. Während das aktuelle Modell noch auf Wi-Fi 6E setzt, dürfte die neue Generation Wi-Fi 7 unterstützen, wie es bereits bei der iPhone 16 Reihe der Fall ist.

Apple TV 4K

Das aktuelle Apple TV 4K verfügt über den A15 Bionic Chip. Er ist gut für Streaming und Casual Gaming geeignet, aber die neueren Chips von Apple sind für größere Aufgaben gedacht. Es wird erwartet, dass das kommende Modell mit dem A17 Pro ausgestattet sein wird.

Die Leistung der Chips bedeutet eine stärkere Performance, bessere Grafik und mehr Spielraum für zukünftige Softwarefunktionen. Hier wird vor allem die Unterstützung von Apple Intelligence eine wichtige Rolle spielen. Neben den bereits bekannten Features könnte Apple Intelligence auf dem Apple TV eine ganz neue Dimension der KI-Nutzung in den Apple-Kosmos bringen. Stellt euch vor, ihr sagt eurem Apple TV, dass es euch Komödien zeigen soll, die zu eurer aktuellen Stimmung passen, oder dass es direkt zu einer bestimmten Szene springen soll, indem ihr die Szene einfach beschreibt. KI könnte das Apple TV von einem vielseitigen Streamer zu einem intuitiven Assistenten im Wohnzimmer machen. Ein moderner WLAN-Chip sichert zudem eine hohe Übertragungsstabilität für Streaming und schnelle Downloads.

HomePod mini 2

Die erste Generation des HomePod mini arbeitet mit dem S5 Chip aus dem Jahr 2019. Für die zweite Runde ist ein aktuelleres SiP (System-in-Package) realistisch. Im Gespräch sind der S9 oder S10. Auch ein S11 aus der nächsten Apple Watch Generation wäre denkbar. Gegenüber dem S5, der auf A12 Technik basiert und auf niedrigen Takt sowie Dauerbetrieb ausgelegt ist, versprechen die neueren Chips spürbar bessere Reaktionszeiten und mehr Spielraum für Berechnungen rund um Audio, Handoff und Systemfunktionen.

Die aktuelle Version des HomePod mini nutzt einen Fullrange-Treiber mit Neodym-Magnet und zwei Passivradiatoren. Ein überarbeitetes Innenleben liegt nahe. Denkbar sind ein zweiter aktiver Treiber für eine bessere Kanaltrennung, ein weit auslenkender Treiber für einen kräftigeren Bass sowie größere oder zusätzliche Passivradiatoren. Eine verfeinerte Schallführung im Gehäuse könnte Verzerrungen reduzieren und das 360-Grad-Klangbild verbessern. Das Mikrofon-Setup mit drei Außenmikros und einem nach innen gerichteten Mikro hilft zudem dabei, Sprachbefehle auch bei hoher Lautstärke sicher aufzunehmen.

Apple Vision Pro 2

Laut Gurman wird die zweite Generation des Vision Pro Headsets noch dieses Jahr erscheinen. Die größte Neuerung wird wahrscheinlich ein Upgrade auf den M4 Chip darstellen. Mit dem M4 zieht die Vision Pro technisch mit aktuellen iPads und MacBooks gleich. Im Vergleich zum derzeit eingesetzten M2 bringt der M4 spürbar mehr Tempo und spart dabei Energie. Besonders bei rechenintensiven Anwendungen wie 3D-Modellierung, immersiven Meetings oder Videobearbeitung dürfte sich das Upgrade bemerkbar machen. Auch das neue visionOS 26 wird von der zusätzlichen Leistung profitieren.

Eine weitere Neuerung betrifft den Tragekomfort. Vielen Nutzern ist das aktuelle Modell auf Dauer schlicht zu ungemütlich. Eine neue Trageeinheit soll genau hier ansetzen. Zwar bleibt das Gesamtgewicht in etwa gleich, doch durch eine cleverere Gewichtsverteilung sollen Druckstellen und Nackenverspannungen deutlich reduziert werden.

AirTag 2

Eine der wichtigsten Neuerungen im AirTag 2 ist laut den aktuellen Gerüchten ein modernerer Ultra-Wideband-Chip. Dieser soll die Ortung auf das Dreifache ausweiten. Statt bisher 10 bis 30 Meter könnten künftig Distanzen von bis zu 90 Meter erreicht werden.

Apple reagiert zudem auf Kritik und verspricht lautere, besser geschützte Lautsprecher. So soll manipulatives Lautlosmachen schwieriger werden, was ein sinnvoller Schritt ist, um Stalking zu erschweren. Nutzer von Apples Vision Pro Headset können sich laut Gurman zudem auf ein neues Feature freuen. Statt die iPhone‑Präzisionssuche zu nutzen, sollen die neuen AirTags auch mit der AR-Brille in der Mixed‑Reality‑Ansicht geortet werden können.

Verfügbarkeit

Es ist unwahrscheinlich, dass alle fünf Geräte nächste Woche vorgestellt werden, da dies einfach zu viele neue Produkte auf einmal wären, aber vielleicht werden ein oder zwei davon ihr Debüt feiern. Was das iPad Pro und die Vision Pro betrifft, so ist es wahrscheinlicher, dass diese Geräte im Oktober aktualisiert werden.

Alternativ könnten einige oder alle Geräte auch nur in einer Pressemitteilung angekündigt werden, insbesondere wenn es sich nur um geringfügige Neuerungen handelt.