Zendure – Anbieter von Balkonkraftwerken und Speicherlösungen – hat die IFA 2025 zum Anlass genommen, um zwei spannende Neuerungen bekannt gegeben. So erhält das KI-gestützte HEMS neue Funktionen für ein intelligenteres Energiemanagement. Darüberhinaus zeigt der Hersteller ein Konzept eines E-Cargo-Bikes als Teil des ZEN+ Home Ökosystems.

Optimiertes Energiemanagement mit weiterentwickeltem HEMS

Herzstück des ZEN+ Home Ökosystem ist das intelligente HEMS, das mithilfe von KI Stromverbrauch, -erzeugung und -preise prognostiziert und dadurch 7 bis 22 Prozent höhere Erträge sowie bis zu 42 Prozent Kosteneinsparungen ermöglicht. Es integriert dynamische Tarife von über 700 europäischen Anbietern, erstellt individuelle Energiepläne und passt den Verbrauch auf Basis von Echtzeitdaten, Wettervorhersagen und Nutzergewohnheiten automatisch an. Damit lassen sich mehr Effizienz und Unabhängigkeit im eigenen Zuhause erzielen.

Nun wird das HEMS erweitert. Zu den neuen Funktionen des HEMS gehören eine präzise Laststeuerung, ein verbessertes datengestütztes Energiemanagement sowie ein intelligenter Sprachassistent. Die Laststeuerung ermöglicht es Haushalten, Wärmepumpen gezielt mit lokal erzeugtem Solarstrom zu betreiben und Autos von Tesla automatisch in Zeiten hoher Solarerträge oder niedriger Stromtarife zu laden. Es lassen sich zudem zehn smarte Steckdosen und sechs Energiespeichergeräte parallel integrieren und zentral steuern. Nutzer:innen können zwischen den drei Betriebsmodi ‚Zenki‘, ‚Auto‘ und ‚Expert‘ wählen, die unterschiedliche Anforderungen abdecken und die Bedienung leicht machen.

Zenki : KI-optimiertes Laden/Entladen und Lastmanagement auf Basis von Solarprognosen, Verbrauchsanalysen und dynamischen Preisen, um Kosten zu minimieren.

: KI-optimiertes Laden/Entladen und Lastmanagement auf Basis von Solarprognosen, Verbrauchsanalysen und dynamischen Preisen, um Kosten zu minimieren. Auto : Standardmodus für Einsteiger:innen, der ohne Konfiguration automatisch je nach vorhandenen Geräten arbeitet und sich ideal für einfache Setups mit einem Speicher und wenigen Monitoring-Geräten eignet.

: Standardmodus für Einsteiger:innen, der ohne Konfiguration automatisch je nach vorhandenen Geräten arbeitet und sich ideal für einfache Setups mit einem Speicher und wenigen Monitoring-Geräten eignet. Expert: Flexible Steuerung über Smart Meter, Smart Plugs, Zeitpläne oder dynamische Preise.

Zudem hat Zendure das datengesteuerte Energiemanagement optimiert. HEMS bietet nun eine präzise Echtzeitüberwachung, anschauliche Analysen, jährliche Energieberichte und personalisierte Energiesparempfehlungen. Ergänzt wird das HEMS durch den „Smart Energy Robot“. Dabei handelt es sich um einen mehrsprachigen, intelligenten Sprachassistenten, der die Kommunikation unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch unterstützt. Er kann detaillierte Energieberichte zu einzelnen Quellen oder zum Gesamtverbrauch erstellen und individuelle Empfehlungen für eine optimale Energienutzung sowie mögliche Systemerweiterungen zur Steigerung der Energieeffizienz liefern.

Konzeptvorstellung E-Cargo-Bike

Das E-Cargo-Bike von Zendure fügt sich nahtlos in das ZEN+ Ökosystem ein und nutzt gespeicherte Solarenergie für umweltfreundliche Mobilität. Zielgruppen sind Familien und Abenteurer:innen gleichermaßen: Das Rad bietet bis zu 400 km Reichweite im ECO-Modus, ultraschnelles Laden, ein optionales Solardach zur Selbstaufladung, NFC-Keyless-Zugang sowie 4G-GPS-Tracking und steht für eine sichere, smarte und nachhaltige Fortbewegung.