Die wichtigste Nacht der Fernsehindustrie steht zwar erst noch bevor, doch für Apple TV+ gab es schon jetzt einen wahren Preisregen. Beim ersten Teil der Verleihung der Creative Arts Emmys, quasi dem Aufwärmen für die große Show am Sonntag, konnte sich der Streamingdienst bereits 15 Auszeichnungen sichern. Das verdankt Apple der bissigen Comedyserie „The Studio“ und dem cleveren Sci-Fi-Thriller „Severance“.

Auszeichnungen für „The Studio“ und „Severance“

Mit beachtlichen 23 Nominierungen ging „The Studio“ als Favorit ins Rennen. Die Serie räumte schließlich in gleich acht Kategorien ab, von Produktionsdesign über Kamera bis hin zur Tonmischung. Die beeindruckende Bilanz spricht für die durchdachte und hochwertige Umsetzung der gesamten Produktion. Dass obendrein Bryan Cranston für seine Gastrolle als exzentrischer Studiochef geehrt wurde, rundet den Erfolg ab. Damit hat die Serie die beste Chance auf den noch ausstehenden Hauptpreis als beste Comedyserie.

Auch Apples Publikumsliebling „Severance“ konnte seine Qualität unter Beweis stellen. Die Serie punktete bei der Jury mit ihrem einzigartigen Stil. Besonders die fesselnde Musik und das hypnotische Titeldesign, das für sich schon als kleines Kunstwerk gilt, stechen hierbei heraus. Hinzu kam eine verdiente Auszeichnung für Merritt Wever als beste Gastdarstellerin. Ob es am Ende für den Titel der besten Dramaserie reicht, wird sich aber noch zeigen, denn die Konkurrenz, allen voran HBOs „The Pitt“, ist stark.

Der Blick richtet sich auf Sonntag

Spannend wird es für Apple noch einmal am kommenden Wochenende. Neben den beiden Hauptfavoriten hat der Dienst noch weitere Eisen im Feuer, darunter „Shrinking“, „Slow Horses“, „Bad Sisters“ und mehr. Die größten Hoffnungen ruhen aber weiterhin auf „The Studio“. Ein Sieg in der Königsklasse wäre nach den zwei Erfolgen von „Ted Lasso“ das dritte Mal, dass Apple die wichtigste Comedy-Trophäe mit nach Hause nimmt. Fans können sich so oder so freuen, denn eine zweite Staffel von „The Studio“ und eine dritte von „Severance“ sind bereits bestätigt.

Die Creative Arts Emmy Awards für Apple im Überblick

The Studio:

Bester Gastdarsteller in einer Comedyserie: Bryan Cranston

Bestes Szenenbild für ein halbstündiges fiktionales Programm

Bestes Casting für eine Comedyserie

Beste Kamera für eine halbstündige Serie

Beste moderne Kostüme für eine Serie

Bester Schnitt für eine Single-Kamera-Comedyserie

Beste Musik-Supervision

Bester Tonschnitt für eine halbstündige Comedy- oder Dramaserie

Beste Tonmischung für eine halbstündige Comedy- oder Dramaserie und Animation

Severance: