Das mit Spannung erwartete September-Event von Apple steht vor der Tür und wie jedes Jahr liegt der Fokus natürlich auf den neuen iPhones. Doch auch ein anderes Produkt verdient unsere Aufmerksamkeit, denn es steht vor seiner ersten großen Überarbeitung. Die Rede ist von der Apple Watch SE, Apples günstigstem Smartwatch-Modell, das nun endlich ein längst überfälliges Upgrade erhalten dürfte.

Neues Design

Eine der offensichtlichsten Änderungen könnte das Erscheinungsbild betreffen. Gerüchten zufolge plant Apple, die Displaygrößen auf 1,6 und 1,8 Zoll zu vergrößern. Das deutet darauf hin, dass die neue SE das Design der Apple Watch Series 7 übernehmen könnte. Statt der bisherigen Gehäusegrößen von 40 und 44 Millimetern würden wir dann die moderneren Varianten mit 41 und 45 Millimetern sehen. Das Redesign soll bei der Gelegenheit nicht nur ein schlankeres Gehäuse mit sich bringen, sondern auch schmalere Displayränder.

S11-Chip

Im Inneren der nächsten Apple Watch SE wird voraussichtlich der S11-Chip arbeiten. Das wäre derselbe Prozessor, der auch in der kommenden Apple Watch Series 11 und der neuen Ultra zum Einsatz kommt. Während der S11 technisch auf seinem direkten Vorgänger basiert, stellt er einen gewaltigen Sprung gegenüber dem S8-Chip der aktuellen SE dar. Diese Leistungssteigerung wird für eine spürbar flüssigere Bedienung sorgen. Funktionen wie die Verarbeitung von Siri-Anfragen direkt auf der Uhr, die Unterstützung für die Doppeltipp-Geste und mehr wären damit möglich.

Gesundheitsfunktionen

Die Apple Watch SE ist traditionell mit weniger Gesundheitssensoren ausgestattet als die teureren Modelle. Funktionen wie die EKG-App oder die Messung des Blutsauerstoffs werden wir hier also voraussichtlich weiterhin nicht finden. Sollten die Premium-Modelle neue Sensoren erhalten, bleiben diese der SE wohl ebenfalls verwehrt. Dennoch gibt es Potenzial für Verbesserungen. Die vorhandene Hardware würde bereits die Erkennung von Schlafapnoe ermöglichen, ein Feature, das Apple per Software nachreichen könnte. Zudem steht ein Upgrade des optischen Herzsensors im Raum, was zu präziseren Messungen führen würde.

Ein kurzes Intermezzo in Plastik

Mitte 2024 machte ein interessantes Gerücht die Runde. Apple soll an einer Apple Watch SE mit einem farbenfrohen Kunststoffgehäuse gearbeitet haben, ähnlich dem damaligen iPhone 5c. Die Idee scheint jedoch wieder verworfen worden zu sein. Angeblich fand das Designteam keinen Gefallen am Aussehen. Dabei konnten die Materialkosten nicht auf das gewünschte Niveau gedrückt werden. Es sieht somit ganz danach aus, als würde die Apple Watch SE ihrem bewährten Aluminiumgehäuse treu bleiben.

Preis und Verfügbarkeit

Wie MacRumors erklärt, gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Preiserhöhung. Apple möchte die SE weiterhin als erschwingliches Einstiegsmodell positionieren. Die aktuellen Preise von 249 Euro für die 40mm und 279 Euro für die 44mm Variante dürften daher auch für die neuen Modelle gelten. Apple bewirbt zudem die Uhr mittlerweile auch bei Eltern, die sie für ihre Kinder kaufen. Eine Preiserhöhung würde dieser Strategie entgegenwirken und die Zugänglichkeit des Produkts einschränken.

Die Vorstellung der Apple Watch SE 3 wird für das Apple-Event am 9. September erwartet. Vorbestellungen könnten am 12. September beginnen, gefolgt von der offiziellen Markteinführung am 19. September.