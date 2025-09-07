Kommende Woche ist es endlich soweit. Apple lädt am Dienstag (09. September 2025) zur September-Keynote und wird die neue iPhone 17 Familie enthüllen. Wie es scheint, wurde nun weniger Tage vor dem Special Event ein Design-Geheimnis gelüftet.

iPhone 17 Pro: neue „Cutout-Area“ auf der Rückseite

Bloombergs Mark Gurman hat sich zu den erwarteten Apple-Neuerungen geäußert und ziemlich detailliert seine Einschätzung zum iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, den neuen Apple Watch Modellen, den AirPods Pro 3 und weiteren Apple Neuheiten geteilt.

In dem Bericht spricht der Apple-Insider unter anderm über die Rückseite der neuen Pro-Modelle. Demnach werden das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max einen neuen Ausschnittbereich in den unteren zwei Dritteln des Smartphones aufweisen, der gleichzeitig als Bereich zum kabellosen Laden dient“.

Bereits im vergangenen Jahr tauchte erstmals das Gerücht auf, dass die Rückseite der beiden iPhone 17 Pro Modelle ein neues Design auf Aluminium und Glas aufweisen werden. Die unteren zwei Drittel der Rückseite könnte sich optisch vom Rest der Rückseite abheben. Der Grund für diesen rechteckigen Glasbereich dürfte im kabellosen Laden wie MagSafe und Qi liegen. Dies wäre mit einer Rückseite komplett aus Aluminium nicht möglich.

Die Modelle vom iPhone X bis zum iPhone 14 Pro besitzen einen Edelstahlrahmen, während die Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 16 Pro mit Titanrahmen ausgestattet sind. Nun scheint man wieder zu Aluminium zurückzukehren. Der Grund hierfür könnte im Gewicht und in der Warmeabfuhr liegen.