Kurz vor Apples großem September-Event sorgt Analyst Ming-Chi Kuo für eine Kurskorrektur in einer seiner Prognosen. Nachdem er zunächst davon ausgegangen war, dass die AirPods Pro 3 erst nächstes Jahr auf den Markt kommen, spricht er nun von einer nahenden Vorstellung in 2025. Damit stehen die Chancen gut, dass die Ohrhörer gemeinsam mit dem iPhone 17 am Dienstag offiziell enthüllt werden.

AirPods Pro 3

Kuos aktuelle Einschätzung passt zu den Berichten weiterer Quellen. Interessant ist dabei vor allem der Ausblick auf das kommende Jahr. Apple arbeitet laut den aktuellen Gerüchten bereits an einem neuen Modell mit integrierter Infrarotkamera. Diese Technologie soll Funktionen wie Gestensteuerung und eine erweiterte Fitnessmessung ermöglichen.

Die diesjährige Generation bringt vor allem technische Verbesserungen im Detail. Neben einer erwarteten Steigerung der Klangqualität und einer Optimierung des Noise Cancelling halten sich hartnäckig Gerüchte über einen neuen Sensor, der eine Messung der Herzfrequenz ermöglicht. Zudem soll der H3-Chip zum Einsatz kommen. Auch das Ladecase wird überarbeitet und voraussichtlich etwas kompakter ausfallen.

Neben der verbesserten Klangqualität und der neuen Gesundheitsfunktion wird den AirPods Pro 3 eine Live-Übersetzen-Funktion nachgesagt. So könnten Telefonate bzw. FaceTime-Anrufe in unterschiedlichen Sprachen geführt werden. Man selbst spricht beispielsweise Deutsch und die AirPods Pro 3 übersetzen in Kombination mit einem iPhone die deutsche Sprache in Echtzeit beispielsweise ins Englische. Laut der Gerüchteküche könnte diese Funktion nicht direkt zum Verkaufsstart der AirPods Pro 3 zur Verfügung stehen und mit einem kommenden Softwareupdate eingeführt werden.

Größere Hardware-Innovationen bleiben zwar noch aus, doch Apple bereitet mit dem Upgrade anscheinend den Weg für deutlich spannendere Neuerungen in den kommenden Jahren vor. Für Nutzer, die auf kleine Optimierungen setzen oder bei ihren aktuellen AirPods mit einem alternden Akku zu kämpfen haben, dürften die AirPods Pro 3 dennoch ein interessantes Update sein.