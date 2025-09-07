Im Rahmen der IFA hat Samsung mit dem Galaxy S25 FE die nächste Generation seiner „Fan Edition“-Produktlinie präsentiert (hier findet ihr die Samsung Neuheiten zur IFA 2025). Das Modell positioniert sich erneut in der Oberklasse und führt die Serie mit gezielten Anpassungen fort, anstatt eine vollständige Neuentwicklung zu sein. Die diesjährigen Änderungen konzentrieren sich auf das Gehäuse, den Akku und die Software.

Die Hardware des Galaxy S25 FE

Das Galaxy S25 FE ist mit 7,4 Millimetern spürbar dünner als sein Vorgänger und wiegt mit 190 Gramm deutlich weniger. Für den geschrumpften Rahmen wird nun das als „Armor Aluminum 2“ bezeichnete Material verwendet. Die grundlegenden Displayeigenschaften bleiben erhalten. Es kommt weiterhin ein 6,7 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von Full HD Plus und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz zum Einsatz. Die IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub ist ebenfalls wieder vorhanden.

Trotz des schlankeren Gehäuses wurde die Akkukapazität von 4.700 auf 4.900 mAh leicht erhöht. Eine wesentliche Verbesserung stellt die gesteigerte Ladegeschwindigkeit dar, die jetzt bei bis zu 45 Watt liegt, verglichen mit den 25 Watt des Vorgängermodells. Die Hardwarebasis wird durch den Exynos 2400 Chip gebildet, dessen Prime Core eine geringfügig höhere Taktfrequenz aufweist. In der Praxis dürfte die um 13 Prozent vergrößerte „Vapor Chamber“ für eine stabilere Leistung unter Last sorgen. Das Konzept des Kühlsystems soll übrigens auch beim kommenden iPhone 17 Pro zum Einsatz kommen. Es verwendet eine kleine Menge Flüssigkeit, die bei Wärmeentwicklung verdampft. Der entstehende Dampf bewegt sich dann zu einem kühleren Bereich der Kammer, wo er kondensiert und dabei die aufgenommene Wärme abgibt.

Die Frontkamera erhält ein kleines Upgrade und bietet nun 12 MP statt bisher 10 MP. Auf der Rückseite kommt dasselbe Triple-Kamerasystem wie beim Galaxy S24 FE zum Einsatz, das Brennweiten von 24 mm, 13 mm und 75 mm abdeckt. Der Arbeitsspeicher bleibt beim Galaxy S25 FE unverändert bei 8 GB, während als neue Option eine 512 GB Speichervariante hinzukommt.

Software mit langem Supportversprechen

Ausgeliefert wird das neue Smartphone mit Android 16 und One UI 8. Die neue Benutzeroberfläche ist eng mit den „Galaxy AI“-Funktionen verwoben. Samsung möchte, dass die künstliche Intelligenz als ständiger Begleiter im Hintergrund agiert. Ein Beispiel dafür ist Gemini Live, das den Bildschirminhalt analysieren kann. Ebenfalls mit an Bord sind Tools zur Text- und Bildbearbeitung sowie Assistenten für Anrufe oder das Surfen im Internet. Wichtig ist auch Samsungs Zusage, das Galaxy S25 FE für sieben Jahre mit Android- und Sicherheitsupdates zu versorgen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Verkaufsstart des Samsung Galaxy S25 FE in Deutschland war der 5. September. Die Preise sind im Vergleich zum Vorgänger unverändert. Das Basismodell mit 128 GB kostet 749 Euro, die Variante mit 256 GB liegt bei 809 Euro. Für die neue 512 GB Version werden 929 Euro verlangt. Bei Media Markt könnt ihr die neuen Samsung Smartphones bereits mit Rabatt kaufen.