Nur noch ein Tag trennt uns von der morgigen Apple Keynote. Vorab werden nun die Akku-Kapazitäten der iPhone 17 Modelle bekannt. Da diese in der Datenbank der chinesischen Zulassungsbehörde aufgetaucht sind, ist davon auszugehen, dass es sich zum offizielle Daten handelt.

Akku-Kapazität aller iPhone 17 & 17 Pro Modelle geleakt

Apple wird die morgige Keynote nutzen, um das iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max anzukündigen. Vorab werden nun die Akku-Kapazitäten der einzelnen Modelle bekannt und von ShrimpApplePro auf X geteilt.

Die Datenbank impliziert, dass das iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max je nach Verkaufsland mit und ohne physischen SIM-Kartensteckplatz erhältlich sein werden. Für das Basismodell iPhone 17 scheint es jedoch, dass bisher nur eine Batteriekapazität für dieses Gerät in der Datenbank entdeckt wurde.

In den letzten Wochen gab es immer mal wieder Gerüchte dazu, ob die iPhone 17 Modelle über ein SIM-Kartenfach verfügen oder nicht. Erst vor wenigen Tagen gab es konkrete Hinweise, dass Apple die Modelle ohne SIM-Kartenfach auf weitere Länder ausweitet.

Da das SIM-Kartenfach etwas Platz in einem iPhone einnimmt, scheinen die Modelle mit einem solchen Fach eine etwas geringere Batteriekapazität zu haben als eSIM-only-Varianten.

iPhone 17: 3.692mAh (unklar, ob mit oder ohne SIM-Kartenfach)

iPhone 17 Air: 3.149mAh (ohne SIM-Kartenfach) – 3.036mAh (mit SIM-Kartenfach)

iPhone 17 Pro: 4.252mAh (ohne SIM-Kartenfach) – 3.988mAh (mit SIM-Kartenfach)

iPhone 17 Pro Max: 5.088mAh (ohne SIM-Kartenfach) – 4.823mAh (mit SIM-Kartenfach)

Mit einem 5.088mAh Akku hätte das iPhone 17 Pro Max im Vergleich zum iPhone 16 Pro Max einen um fast 8 Prozent größeren Akku. Morgen wird die neue iPhone 17 Familie angekündigt. Zeitnah dürften dann auch die Akku-Kapazitäten bestätigt werden.