In Kürze steht die nächste Apple Keynote des Jahres 2025 an. Vor rund zwei Wochen hatte Apple die offiziellen Einladungen für das Special Event verschickt und am kommenden Dienstag (09. September 2025) ist es endlich soweit. Ab 19:00 Uhr (deutscher Zeit) wird Apple die neue iPhone 17 Familie, neue Apple Watch Modelle und möglicherweise die AirPods Pro 3 präsentieren. Unser Live-Ticker startet um 18:30 Uhr.

Wir halten euch auf dem Laufenden

Die Spannung steigt und die Tage bis zum Apple Event des Jahres 2025 sind längst gezählt. Viele Apple Fans dürften sich den 09. September 2025 bereits rot im Kalender markiert. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Es stehen neue iPhone-Modelle vor der Tür. Aber nicht nur das. Auch weitere Neuheiten werden erwartet. Nachdem bei der WWDC 2025 im Juni primär Softwarethemen im Mittelpunkt standen, geht es nun endlich mit neuer Hardware weiter.

iPhone 17 (Air), iPhone 17 Pro (Max), Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und mehr

In den letzten Wochen zeichnete sich bereits ab, welche Neuheiten Apple im Rahmen seiner September Keynote ankündigen wird. Zunächst einmal rechnen wir mit der iPhone 17 Familie und dem iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Neue Prozessoren (A19 bzw. A19 Pro), ein aufgewertetes Kamerasystem sowie die ein oder andere Neuheiten sind gesetzt. Besonders spannend wird das neue ultra-dünne iPhone 17 Air sein.

Zudem rechnen wir mit der Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3. Diese dürften allesamt ein Leistungsupgrade erhalten. Der Apple Watch Ultra 3 wird zudem ein 5G-Chip, Satellitenkonnektivität und ein Blutdrucksensor nachgesagt.

Weiter wurde zuletzt über die AirPods Pro 3 spekuliert. Neben einem neuen Chip und einer verbesserten Geräuschunterdrückung sollen die Kopfhörer einen Pulsmesser erhalten.

iOS 26 und Co.

Wir gehen fest davon aus, dass Apple am kommenden Montag den Release Candidate zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, HomePod Software 26 und visionOS 26 veröffentlicht und gleichzeitig bekannt gibt, wann die jeweils finale Version erscheint.

Live-Ticker auf Macerkopf.de ab 18:30 Uhr

Wir starten unseren Live-Ticker am Montag um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der Keynote werden wir nutzen, um noch einmal über die neuesten Gerüchte mit euch zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid.