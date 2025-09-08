Apple plant offenbar zwei Modelle seiner AirPods Pro 3. Ein Modell soll in diesem Jahr auf den Markt kommen und weiteres „High End“-Modell soll im kommenden Jahr sein Debüt feiern.

Apple plant offenbar zwei AirPods Pro 3 Modelle

Erst kürzlich untermauerte Analyst Ming Cho Kuo seine These, dass Apple in diesem Jahr die AirPods Pro 3 ankündigen wird. Wir gehen davon aus, dass diese im morgigen Dienstag im Rahmen des „Awe dropping“-Events präsentiert werden und zeitnah die Verkaufsregale erreichen.

Gleichzeitig gab der Analyst zu verstehen, dass Apple bereits im Jahr 2026 einen Nachfolger der diesjährigen AirPods Pro einführen wird. Dies wäre allerdings ein ungewöhnlich kurzer Abstand von einer Pro-Version zur nächsten. Bis dato ließ sich Apple rund drei Jahre Zeit. Kuo sprach davon, dass die 2026er AirPods Pro ein bedeutsames Hardware-Upgrade in Form von winzigen Infrarotkameras aufweisen werden. Diese könnte Handgesten erkennen und unter anderem mit Vision Pro ein verbessertes räumliches Audioerlebnis bieten.

Ergänzend meldet sich nun der chinesische Leaker Instant Digital zu Wort. Anstatt eine neue Generation auf den Markt zu bringen, soll es sich bei den 2026er AirPods Pro um eine High-End-Variante der in diesem Jahr eingeführten AirPods Pro 3 handeln. Dies impliziert, dass Apple beide Modelle parallel verkaufen wird. Auch wenn den AirPods 4 gibt es zwei Variante – eine mit und eine ohne aktive Geräuschunterdrückung.

Instant Digital rechnet damit, dass das Hauptunterscheidungsmerkmal eine Infrarotkamera für die Gestensteuerung sein wird. Tatsächlich könnte Apple die Drucksensoren beim High-End-Modell entfernen und auf eine Gestensteuerung setzen.