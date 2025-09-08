Zuletzt tauchte das Gerücht auf, dass Apple an einer neuen generativen KI-Suchmaschine arbeitet. Für diese soll das neue „Antworten, Wissen und Informationen“-Team verantwortlich sein. Obwohl dieses Team noch relativ neu ist, könnten wir die ersten Ergebnisse frühe raus erwartet zu Gesicht bekommen.

Apples neue KI-Suchmaschine könnte früher als gedacht starten

Apple scheint sich der „Probleme“ rund um Siri und Apple Intelligence mit verstärkten Kräften anzunehmen und hinter den Kulissen das Thema der künstlichen Intelligence massiv voranzutreiben. Unter anderem arbeitet der Hersteller an einem Konkurrenten zu Perplexity und ChatGPT, der als „Answers“ bezeichnet wird.

Laut jüngsten Power On-Newsletter von Mark Gurman könnte Apples neue KI-Suchmaschine schon zeitnah auf den Markt kommen. Der Apple-Insider schreibt

Apple hat die Gelegenheit genutzt, den Assistenten umzubauen und ein neues Suchprodukt zu entwickeln – intern World Knowledge Answers (WKA) genannt –, um mit Perplexity und OpenAIs ChatGPT konkurrieren zu können. Diese Funktion ist ebenfalls für März als Teil der neuen Siri geplant und könnte irgendwann auch im Safari-Browser und im Spotlight-Suchtool Einzug halten.

Sollte Apple tatsächlich März 2026 anvisieren, so wäre das tatsächlich ein straffer Zeitplan. Zumindest denkt die Öffentlichkeit, dass Apple erst seit wenigen Monaten an diesem neuen Suchprodukt arbeitet. Gurman erwähnt, dass Apples neue „Antwort-Engine“ bei ihrer Einführung weder in Safari noch in Spotlight verfügbar sein wird, sondern zunächst nur innerhalb von Siri zur Verfügung stehen wird. iOS 26.4 könnte eine Vielzahl neuer KI-Funktionen mit sich bringen.