In den letzen Wochen tauchte mehrfach das Gerücht auf, dass Apple ein komplett neues Zubehör für das iPhone 17 auf den Markt bringen wird. Der Zubehörartikel, der auf den Namen Crossbody Strap hört, wird aller Voraussicht nach am morgigen Dienstag im Rahmen des „Awe dropping“-Events angekündigt wird.

Foto zeigt Crossbody Strap für das iPhone 17

Apple bereitet im Hintergrund nicht nur den Verkaufsstart des neuen iPhone 17 vor, sondern auch die Markteinführung von einem Original-Zubehör. Glaubt man den Gerüchten der letzten Wochen, so kündigt Apple in Kürze ein neues Umhängeband an, welches sich schnell und einfach am Case des Apple Smartphones befestigen lässt. Das Material, aus dem das Crossbody Strap hergestellt sein soll, soll das gleiche TechWoven-Material sein, aus dem auch die neuen iPhone 17 Cases bestehen soll.

Die neuen iPhone 17 TechWoven-Cases werden allem Anschein nach an der Unterkante kleine Befestigungslöcher besitzen, die speziell zum Durchführen des neuen Apple-Armbands dienen. Das Crossbody Strap verfügt offenbar auch über ein neues Design, das es über seine gesamte Länge magnetisch macht.

Here’s your first look at the Crossbody Strap for iPhone 17, do people actually use these? pic.twitter.com/jcJOuleRbq — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 8, 2025

Das iPhone 17 bzw. iPhone 17 Case ist nicht das erste und einzige Produkt, welches sich zum Anbringen eines Tragebands eignet. Auch das Case der AirPods Pro 2 sowie der iPod touch (5. Generation) verfügen über ein entsprechendes Befestigungsmaterial.

Gerüchten zufolge wird Apple das neue iPhone 17 Pro in einem neuen Orange als „Highlight“-Farbe angeboten. Vermutlich wird man diese Farbe verstärkt auf dem Marketingmaterial sehen. Den Orangeton könnten wir nun beim Crossbody Strap zu Gesicht bekommen.