Bereits Mitte letzten Jahres tauchte das Gerücht auf, dass Samsung ab 2026 mit der Auslieferung von 48MP Ultraweitwinkel-Kamerasensoren an Apple für iPhones beginnen wird. Ende nächsten Jahres werden die ersten iPhone 18 Modelle erwartet. Nun scheint es jedoch, dass sich der Zeitplan etwas geändert hat.

iPhone 19 Gerüchte tauchen kurz vor der Ankündigung des iPhone 17 auf

Über das Wochenende hat Analyst Ming Chi Kuo einen neuen Blogbeitrag veröffentlicht. Nun spricht er davon, dass die ersten iPhone-Modelle mit Samsungs Sensor im Jahr 2027 auf den Markt kommen werden. Mit anderen Worten: Offenbar wird Apple die Samsung-Chips erstmals beim iPhone 19 und nicht beim iPhone 18 verwenden.

Vergangenen Monat kündigte Apple an, dass Samsung den Hersteller aus Cupertino mit in Texas gefertigten iPhone-Chips beliefern wird. Laut Financial Times handelt es sich bei den Chips um dreischichtige Bildsensoren, die durch die vertikale Anordnung mehrerer Sensorschichten eine höhere Pixeldichte und eine verbesserte Leistung bei schwachem Licht ermöglichen. Die gestapelte Sensorarchitektur bietet zudem weitere Vorteile, darunter einen höheren Dynamikbereich und einen geringeren Stromverbrauch.

Bis dato ist Sony der exklusive Zulieferer von Bildsensoren für iPhone-Kameras. Mit dem Einstieg von Samsung würde Apple in jedem Fall seine Liefekette diversifizieren und sich flexibler aufstellen