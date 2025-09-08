In diesem Jahr könnte Apple gleich drei neue Apple Watch Modelle ankündigen. Neben der Apple Watch 11 und Apple Watch Ultra 3 könnte der Hersteller aus Cupertino mit der neuen Apple Watch SE 3 ein neues Einsteiger-Modell präsentieren. Kurz vor dem Apple Special-Event gibt es nun weitere Hinweise auf die neuen Apple Watch Modelle

Last-Minute-Leak zur Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11 und Apple Watch SE 3

Ein Leaker mit nachgewiesenermaßen guten Quellen hat über seinen privaten Konto auf X neue Details zu den kommenden Apple Watch Modellen veröffentlicht. Auch zur nächsten Generation des iPad Pro gibt es einen zarten Hinweis.

Der Leaker schreibt

Apple Watch 11 erhält einen Chip, der auf der gleich Architektur basiert, wie der S9 und S10 Chip der aktuellen Apple Watch Modelle

Apple Watch Ultra erhält einen Chip, der auf der gleich Architektur basiert, wie der S9 und S10 Chip

Apple Watch SE3 erhält einen Chip, der auf der gleich Architektur basiert, wie der S9 und S10 Chip

Zudem schreibt der Leaker, dass Apple vier neue iPad Pro Modelle auf den Markt bringen wird, die den M5-Chip erhalten.

Es wird erwartet, dass alle drei neuen Apple Watch Modelle am morgigen Dienstag im Rahmen des Apple Special Events „Awe Dropping“ vorgestellt werden. Das iPad Pro M5 wird vermutlich erst einen Monat später im Oktober angekündigt.

Im vergangenen Jahr hatte Apple „nur“ die Apple Watch 10 präsentiert. Die Ultra 2 erhielt eine neue Farboption und das SE-Modell erhielt keinerlei Neuerungen. Die aktuelle Apple Watch SE 2 erschein im Jahr 2022. In diesem Jahr dürften direkt drei neue Apple Watch Modelle auf Nutzer warten.

Nach aktuellen Stand der Gerüchte werden die Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11 und Apple Watch SE 3 den S11-Chip erhalten. Dieser soll auf der Architektur des S9 und S10 basieren, allerdings verschiedene Verbesserungen mit sich bringen. Davor erschienen die S6, S7 und S8 Chips, die sich ebenfalls eine Architektur teilten.