In etwas weniger als 24 Stunden startet das Apple September-Event. Die Einladungen für die Keynote wurden vor rund zwei Wochen verschickt und morgen ist es endlich soweit. Am 09. September 2025 wird Apple CEO Tim Cook um 19:00 Uhr das Event eröffnen. Im Vorfeld rührt der Hersteller bereits ordentlich die Werbetrommel. Der Platzhalter für den YouTube Live Stream ist bereits seit Tagen online und nun gibt es einen neuen Teaser-Slogan.

September-Event: Apple teasert „Get ready to be wowed“

Apple hat sich einen Platz ausgesucht, um für das morgigen Apple Event zu werben. Apple hat die Inhalte seiner „Apple Vision Pro“-App aktualisiert. Öffnet man die App, die sich automatisch installiert, sobald das Apple Headset mit eurer Apple ID verknüpft wird, so zeigt sich der neue Slogan „Get ready to be wowed“. Alternativ könnt ihr die App natürlich auch manuell aus dem App Store laden.

Folgende Neuheiten werden im Rahmen der „Awe dropping“-Keynote erwartet

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch 11

Apple Watch SE 3

AirPods Pro 3

Ob wir zusätzlich noch die AirTags 2 sowie ein iPad Pro M5 erleben, bleibt abzuwarten.