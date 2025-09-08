Klappern gehört zum Handwerk und so macht Vodafone zum Wochenstart auf den Ausbau des eigenen Kabelnetzes aufmerksam. Das Düsseldorfer Unternehmen teilt mit, dass ab sofort mehr als 29 Millionen Haushalte einen Gigabit-Internet-Anschluss buchen können.

Vodafone: Gigabit-Internet jetzt für mehr als 29 Mio. Haushalte buchbar

Ab sofort gibt’s von Vodafone für mehr als 29 Millionen Haushalte und Unternehmen im gesamten Land das schnellste Internet mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Möglich macht dies die Kooperation mit OXG. Ab sofort stehen 1 Millionen weitere Glasfaser-Leitungen in 39 Städten zur Verfügung. Über 70 Prozent aller Menschen in Deutschland können nun das schnellstmögliche Internet bei Vodafone buchen.

Vodafone schreibt

Vodafone setzt bei der Gigabit-Versorgung Deutschlands neben dem eigenen Ausbau auch auf Kooperationen mit Partnern. Heute verkündet Vodafone den nächsten Schritt für schnelles Internet im Land: Rund 1 Mio. Haushalte können jetzt in den Netzen der OXG Glasfaser GmbH Gigabit-Anschlüsse über Vodafone buchen. Damit erhöht sich die Vermarktungsreichweite eigener Glasfaser-Angebote in ganz Deutschland auf über 10 Mio. Anschlüsse. Hinzu kommt das Kabelglasfaser-Netz mit weiteren über 24 Mio. Gigabit-Anschlüssen. Über beide Gigabit-Infrastrukturen – Glasfaser und Kabelglasfaser – können nun mehr als 29 Mio. Haushalte und Unternehmen in Deutschland bei Vodafone Highspeed-Internet bestellen – das sind mehr als 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

Im September 2023 hat die OXG Glasfaser GmbH ihre Arbeit aufgenommen. Seitdem läuft der Glasfaser-Ausbau auf Hochtouren. In 39 Städten und Gemeinden Deutschlands sind die Maßnahmen mittlerweile so weit vorangeschritten, dass Vodafone hier mit der Vermarktung beginnen kann. Zu den 39 Städten und Gemeinden gehören Berlin, Bielefeld, Bremen, Bremerhaven, Dortmund, Dossenheim, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emmendingen, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Gera, Hamburg, Karlsruhe, Kassel, Köln, Krefeld, Ludwigslust, Mainz, Marburg, Meiningen, Neuss, Neustadt-Glewe, Nürnberg, Ravensburg, Saarbrücken, Singen, Stuttgart, Suhl, Torgau, Ulm, Unna, Weingarten, Weißenfels, Wuppertal und Zittau.