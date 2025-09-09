Apple hat soeben die nächste Generation der AirPods Pro auf seinem September-Event vorgestellt. Die neuen AirPods Pro 3 bieten eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung, einen besseren Sitz im Ohr und eine verbesserte Audioqualität. Eine der wichtigsten neuen Softwarefunktionen ist die Live-Übersetzung. Die AirPods Pro 3 können ab heute im Apple Online Store vorbestellt werden und sind ab dem 9. September erhältlich.

Geräuschunterdrückung und Klangqualität

Das Herzstück der neuen AirPods Pro ist die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung. Laut Apple werden bis zu doppelt so viel Umgebungsgeräusche wie beim Vorgänger und sogar viermal so viel wie beim Originalmodell unterdrückt. Das wird durch eine neue akustische Architektur erreicht, die den Luftstrom präzise steuert und so ein außergewöhnliches räumliches Hörerlebnis liefert. Gleichzeitig sorgt der weiterentwickelte Transparenzmodus laut Apple dafür, dass die eigene Stimme und die von Gesprächspartnern natürlicher klingen als je zuvor. Die Akkulaufzeit wurde ebenfalls verbessert und bietet nun bis zu acht Stunden Wiedergabe bei aktivierter Geräuschunterdrückung.

Herzfrequenzmessung und stabiler Halt beim Sport

Viele nutzen ihre AirPods beim Sport und werden die neuen Gesundheitsfunktionen zu schätzen wissen. Erstmals ist es möglich, mit den AirPods Pro die Herzfrequenz zu messen und über 50 verschiedene Trainingsarten in der Fitness-App auf dem iPhone zu verfolgen. Ein speziell entwickelter Sensor misst mithilfe von Infrarotlicht die Durchblutung im Ohr. Zusammen mit den Bewegungsdaten der Ohrhörer und einem neuen KI-Modell auf dem iPhone lassen sich so Herzfrequenz und Kalorienverbrauch präzise erfassen. Das überarbeitete Design sorgt zudem für einen stabileren Halt im Ohr, was besonders bei intensiven Aktivitäten wie Laufen oder Yoga ein Verrutschen verhindert. Apple hat hierfür über 10.000 Ohrscans analysiert, um eine Passform zu entwickeln, die für noch mehr Menschen ideal ist.

Live-Übersetzung

Eine der spannendsten Neuerungen ist die Live-Übersetzung, die durch Apple Intelligence ermöglicht wird. Die Funktion erleichtert Gespräche zwischen Menschen, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Man spricht einfach ganz natürlich, während die AirPods die Übersetzung liefern. Für Gespräche mit Personen ohne entsprechende Kopfhörer kann das iPhone als Display genutzt werden, das eine Live-Transkription anzeigt. Die Funktion startet zunächst mit Unterstützung für Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch sowie Spanisch und wird bis Ende des Jahres um weitere Sprachen ergänzt.

Verfügbarkeit und Preis

Die AirPods Pro 3 sind ab heute im Apple Online Store vorbestellbar und ab Freitag, dem 19. September, im Handel erhältlich. Der Preis beginnt bei 249 Euro.