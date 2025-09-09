Apple hat die Karten auf den Tisch gelegt und das neue iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max angekündigt. So unterschiedlich die jeweiligen Modelle auch sind, bei einer Funktion sind sie sich einig. Alle neuen iPhone-Modelle erhalten die neue 18MP Center Stage Frontkamera.

Alle neuen iPhone-Modelle erhalten 18MP Center Stage Frontkamera

Apple spendiert allen neuen iPhone Modelle eine völlig neue Center Stage Frontkamera, die das Foto- und Videoerlebnis noch besser macht. Die Center Stage Frontkamera kommt mit dem ersten quadratischen Frontkamera Sensor bei einem iPhone und bietet ein weiteres Sichtfeld mit höherer Auflösung – bis zu 18 MP für Fotos –, um mehr Details einzufangen. Nutzer:innen können jetzt Fotos und Videos im Hoch- und Querformat aufnehmen, während sie ihr iPhone vertikal halten. Bei Gruppenselfies nutzt die Automatische Ausrichtung für Fotos KI, um das Sichtfeld automatisch zu erweitern, und kann vom Hoch- ins Querformat wechseln, damit alle mit aufs Bild kommen.

Die Center Stage Frontkamera ermöglicht außerdem ultrastabilisiertes Video in 4K HDR, und mit Doppelter Aufnahme könnt ihr jetzt gleichzeitig mit der Front- und der Rückkamera aufnehmen – perfekt, um etwas direkt in die Kamera zu sprechen und gleichzeitig die Aktivitäten im Hintergrund festzuhalten. Bei Anrufen über FaceTime oder Apps anderer Anbieter sorgt die Automatische Ausrichtung für Videoanrufe dafür, dass ihr im Sichtfeld bleibt und das Bild stabilisiert wird.

Die neue 18MP Frontkamera löst übrigens die 12MP Frontkamera ab, die Apple im Jahr 2020 mit dem iPhone 12 eingeführt hat.