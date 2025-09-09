Apple hat heute nicht nur nur die neuen AirPods Pro 3 angekündigt, Sonden mit Live-Übersetzung auch eine spannende neue Funktion angekündigt. Diese steht erfreulicherweise nicht nur auf den AirPods Pro 3, sondern auch auf zwei weiteren AirPods-Modellen zur Verfügung.

Apple ermöglicht Live-Übersetzung auch auf älteren AirPods-Modellen

Apple ermöglicht Live-Übersetzung nicht nur auf den AirPods Pro 3, sondern auch auf den AirPods 4 und den AirPods Pro 2. Allerdings werden für die Funktion nicht nur die Kopfhörer, sondern auch ein verbundene iPhone benötigt. Ihr benötigt ein iPhone 15 Pro oder neuer in Kombination mit iOS 26, um die Funktion nutzen zu können.

Apple schreibt

Live-Übersetzung mit AirPods funktioniert auf AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung und AirPods Pro 2 und neuer mit der neuesten Firmware, wenn sie mit einem Apple Intelligence-fähigen iPhone mit iOS 26 und neuer gekoppelt sind. Unterstützt Englisch (Großbritannien, USA), Französisch (Frankreich), Deutsch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien). Später in diesem Jahr wird Live Translation auf AirPods und in der Telefon-App und FaceTime Sprachunterstützung für Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht) hinzufügen.

Was hat es mit LIve-Übersetzung auf sich? Wenn aktiviert, hilft Live Translation Benutzern, eine andere Sprache zu verstehen und mit anderen zu kommunizieren, indem sie mit AirPods natürlich sprechen. Um mit jemandem zu interagieren, der diese Freisprechfunktion nicht hat, gibt es die Möglichkeit, das iPhone als horizontales Display zu verwenden, das die Live-Transkription dessen zeigt, was der Benutzer in der bevorzugten Sprache der anderen Person sagt. Wenn die andere Person antwortet, wird ihre Sprache mit AirPods in die bevorzugte Sprache des Benutzers übersetzt.