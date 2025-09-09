Im Laufe des heutigen Abends hat Apple nicht nur neue iPhone- und Apple Watch Modelle angekündigt, sondern auch einen konkreten Zeitplan zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 gegeben. Gleichzeitig wurde im Anschluss an die heutigen Apple Keynote der begleitende Release Candidate veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Release Candidate zu iOS 26 und Co.

Es gibt heute nicht nur Hardware-Neuheiten, sondern auch Software-News. Apple hat vor wenigen Augenblicken den Release Candidate zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Sollten keine größeren Ungereimtheiten mit den „letzten“ Vorabversionen mehr bekannt werden, werden diese auf finalen Version ernannt.

Darüberhinaus hat Apple auch bestätigt, wann die jeweils finale Version erscheinen wird. Markiert euch den 15.09.2025 Rot im Kalender. Wir vermuten, dass das Unternehmen an dem Tag gegen 19:00 Uhr den Schalter umlegen wird.