Mit dem neuen iPhone Air verfolgt Apple das klare Ziel, ein Smartphone zu schaffen, das in der Hand kaum spürbar ist, aber bei der Nutzung seine volle Leistung entfaltet. Das Konzept basiert auf einer grundlegend neuen Herangehensweise an das Gerätedesign. Es geht nicht nur darum, ein dünneres Gerät zu bauen, sondern darum, die Beziehung zwischen Form und Funktion neu zu definieren. Das iPhone Air kann ab dem 12. September im Apple Online Store vorbestellt werden und wird ab dem 19. September ausgeliefert.

Ein Design zum Anfassen

Das Erste, was am iPhone Air auffällt, ist seine Schlankheit von nur 5,6 Millimetern. Um dies zu erreichen, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen, setzt Apple auf einen Rahmen aus Titan Grad 5. Das Material ist nicht nur extrem robust, sondern auch spürbar leichter als Edelstahl, was zum federleichten Gefühl des Geräts beiträgt. Die hochglanzpolierte Oberfläche des Rahmens verleiht dem iPhone Air eine elegante, fast schmuckstückartige Anmutung.

Doch die Neuerungen hören beim Rahmen nicht auf. Apple hat die gesamte innere Architektur überarbeitet, um Platz für den Akku zu schaffen und die Komponenten optimal anzuordnen. Eine Besonderheit ist die neue Kameraleiste auf der Rückseite, die präzise aus dem Gehäuse gefräst wird und die Kameras sowie die Lautsprecher beherbergt. Erstmals wird nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Rückseite von Ceramic Shield geschützt. Dieser Schutz soll viermal widerstandsfähiger gegen Beschädigungen sein als das bisherige Glas. Die Vorderseite erhält mit Ceramic Shield 2 ein Upgrade, das eine dreimal bessere Kratzfestigkeit verspricht und Reflexionen reduziert.

Das 6,5 Zoll große Super Retina XDR Display ist eine Klasse für sich. Mit ProMotion passt es die Bildwiederholrate dynamisch bis 120 Hertz an, was für butterweiche Animationen beim Scrollen sorgt. Bemerkenswert ist auch die Spitzenhelligkeit von 3000 Nits im Freien. Wer schon einmal versucht hat, bei direktem Sonnenlicht eine Nachricht zu lesen, wird diesen Fortschritt zu schätzen wissen.

Kameras

Die neue 18 Megapixel Center Stage Frontkamera verfügt erstmals über einen quadratischen Sensor in einem iPhone. Das ewige Drehen des Smartphones für ein Gruppen-Selfie im Querformat hat damit ein Ende. Man hält das iPhone einfach hochkant, und die Kamera kann mithilfe von KI automatisch in ein breiteres Querformat wechseln, um alle Personen ins Bild zu bekommen.

Auch die Hauptkamera auf der Rückseite wurde grundlegend überarbeitet. Das 48 Megapixel Fusion Kamerasystem agiert wie vier Objektive in einem. Neben dem Hauptobjektiv mit wählbaren Brennweiten von 28 und 35 Millimetern gibt es ein optisches Zweifach-Teleobjektiv. Der große Quad-Pixel-Sensor fängt zusammen mit der optischen Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung auch bei schwachem Licht beeindruckende Details ein. Eine neue Bildverarbeitungspipeline ermöglicht zudem Porträts auf einem neuen Niveau. Tiefeninformationen werden automatisch erfasst, sodass jedes Foto nachträglich in der Fotos-App in ein eindrucksvolles Porträt verwandelt werden kann.

A19 Pro

Die extreme Dünne und hohe Leistung des iPhone Air ist nur durch Apples eigene Chipentwicklung möglich. Im Inneren arbeiten gleich drei speziell entwickelte Chips. Der A19 Pro ist der Hauptprozessor mit einer neuen 6-Kern-CPU, die Alltagsaufgaben noch schneller und effizienter bewältigen soll. Die 5-Kern-GPU wurde für anspruchsvolle Grafikanwendungen und mobiles Gaming optimiert und soll selbst bei AAA-Titeln eine flüssige Darstellung garantieren.

Unterstützt wird der A19 Pro vom N1, einem neuen Chip für drahtlose Verbindungen. Er bringt Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 mit und sorgt für stabilere Verbindungen bei AirDrop und dem persönlichen Hotspot. Der dritte Chip im Bunde ist das C1X, Apples neues Mobilfunkmodem. Es ist nicht nur schneller als sein Vorgänger, sondern verbraucht auch rund 30 Prozent weniger Energie.

Akkulaufzeit

Ein ultradünnes Gerät weckt oft Sorgen bezüglich der Akkulaufzeit. Apple begegnet diesen Bedenken mit einem durchdachten Konzept. Die energieeffizienten Chips, die neu gestaltete Innenarchitektur mit maximalem Platz für den Akku und intelligente Software-Optimierungen sollen eine ganztägige Akkulaufzeit gewährleisten. Mit iOS 26 wird zudem ein neuer adaptiver Stromsparmodus eingeführt. Das System lernt die Nutzungsgewohnheiten des Anwenders und kann vorhersagen, wann der Akku zur Neige gehen könnte, um proaktiv Energie zu sparen.

eSIM

Um das schlanke Design zu ermöglichen, setzt Apple beim iPhone Air ausschließlich auf eSIM. Der Verzicht auf einen physischen SIM-Karten-Slot schafft wertvollen Platz im Inneren. Die eSIM bietet zudem Vorteile bei der Sicherheit, da sie bei Diebstahl nicht einfach entfernt werden kann, und vereinfacht die Nutzung von internationalen Tarifen auf Reisen.

Zubehör

Passend zum neuen Design gibt es auch neues Zubehör. Ein ultradünnes Case mit MagSafe, ein leichter Bumper zum Schutz der Kanten und ein neuer Crossbody Strap aus recycelten Garnen ergänzen das iPhone Air stilvoll. Praktisch ist der neue MagSafe Akku, der sich nahtlos an die Rückseite heftet und beispielsweise die Laufzeit für Videowiedergabe auf bis zu 40 Stunden verlängern kann.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue iPhone Air kann ab dem 12. September im Apple Online Store vorbestellt werden und wird ab dem 19. September ausgeliefert. In Deutschland kostet es 1199 Euro (256 GB), 1449 Euro (512 GB) oder 1699 Euro (1 TB). Das iPhone Air wird in Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau erhältlich sein.