Apple hat heute das neue iPhone 17 Lineup vorgestellt. Dieses besteht aus dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Das gesellt sich das nagelneue iPhone Air. Neue iPhone-Modelle haben oftmals die Begleiterscheinung, dass ältere Modelle eingestampft werden, so auch in diesem Fall.

Apple stellt Verkauf des iPhone 16 Pro (Max) und iPhone 15 (Plus) ein

Apple hat den Verkauf des iPhone 16 und iPhone 16 Pro eingestellt. Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max wurden am 9. September 2024 auf Apples „Glowtime“-Event vorgestellt und am 20. September 2024 in die Verkaufsregale gestellt. Beide Modelle werden vom A18 Pro-Chip angetrieben und verfügten über neue Kamerafunktionen, darunter erstmals ein 5-fach-Telezoomobjektiv beim kleineren Modell sowie eine neue Kamerasteuerungstaste für einfacheres Fotografieren und Aufnehmen von Videos. Gleichzeitig behielten sie den Titanrahmen der iPhone 15 Pro-Modelle, hatten jedoch größere Displays mit 6,3 Zoll und 6,9 Zoll.

Weiter wurden das iPhone 15 und iPhone 15 Plus heute eingestampft. Diese Modelle wurden am 12. September 2023 auf Apples „Wonderlust“-Event vorgestellt und am 22. September 2023 auf den Markt gebracht. Beide Modelle waren mit dem Dynamic Island-Feature ausgestattet, das zuvor den Pro-Modellen vorbehalten war. Sie übernahmen außerdem den A16 Bionic Chip und führten eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit einer neuen 2-fach-Teleobjektiv-Option durch Sensor-Cropping ein. Erstmals ersetzte Apple den Lightning-Anschluss durch einen USB-C-Anschluss. Die Geräte boten 6,1 Zoll und 6,7 Zoll große Super Retina XDR OLED-Displays mit bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien, eine verbesserte Akkulaufzeit und ein edleres Aluminium-Glas-Design mit matter Oberfläche.

Das aktuelle iPhone-Lineup besteht aus dem iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 und iPhone 16e. Nichtsdestotrotz werdet ihr das iPhone 16 Pro (Max) und iPhone 15 (Plus) weiter im freien Handel erhalten. Lediglich direkt bei Apple wurden die Geräte aufgelistet.