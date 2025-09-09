Apple hat den Abend der „Awe dropping“-Keynote nicht nur genutzt um, den Release Candidate zu iOS 26, macOS 26 und Co. zu veröffentlichen, auch ein paar neue Beta-Versionen stehen auf den Apple Servern bereit.

iOS 18.7 und macOS 15.7: Beta 1 ist da

Wenige Tagen bevor Apple die finale Version von iOS 26, macOS 26 und Co. am 15. September 2025 veröffentlicht, wurden der jeweilige Release Candidate für Entwickler freigegeben.

Darüberhinaus hat Apple verschiedene Beta- und Public Beta-Versionen für unterschiedliche iOS- und macOS-Versionen veröffentlicht:

iOS 18.7 Beta (Build 22H20)

iOS 18.7 Public Beta (Build 22H20)

macOS 15.7 Beta (Build 24G222)

macOS 15.7 Public Beta (Build 24G222)

macOS 14.8 Beta (Build 23J21)

macOS 14.8 Public Beta (Build 23J21)

Solltet ihr aus welchen Gründen auch immer nicht auf iOS 26 und macOS 26 updaten können oder wollen, so stehen bald auch iOS 15.7, macOS 15.7 und macOS 14.8 als Download bereit. Vorab findet noch (eine vermutlich kurze) die Beta-Phase statt.