Apple hat seiner günstigsten Smartwatch ein bemerkenswertes Upgrade spendiert. Die neue Apple Watch SE 3 schließt die Lücke zur Oberklasse mit Funktionen, die bisher den teureren Modellen vorbehalten waren. Die Apple Watch SE 3 ist ab heute im Apple Online Store vorbestellbar und wird ab dem 19. September ausgeliefert.

Always-On Display

Die wohl sichtbarste Neuerung der Apple Watch SE 3 ist das Always-On Display. Endlich bleibt der Bildschirm dauerhaft aktiv und zeigt die Uhrzeit sowie wichtige Informationen, ohne dass man den Arm heben oder auf das Display tippen muss. Das klingt nach einer Kleinigkeit, verändert aber die tägliche Nutzung grundlegend. Gleichzeitig wurde die Robustheit deutlich verbessert. Das neue Frontglas ist laut Apple viermal bruchsicherer als beim Vorgänger. Trotz des ständig aktiven Displays verspricht Apple eine Batterielaufzeit von 18 Stunden. Sollte die Energie doch einmal knapp werden, hilft die neue Schnellladefunktion. In nur 45 Minuten ist der Akku wieder zu 80 Prozent gefüllt. Zudem sorgt die Integration von 5G-Mobilfunk für schnellere Downloads von Musik oder Podcasts unterwegs.

S10-Chip

Das Herzstück der Uhr ist der S10-Chip, der eine Reihe intelligenter Funktionen ermöglicht. Dazu gehört die Doppeltipp-Geste. Mit einem zweifachen Tippen von Zeigefinger und Daumen lassen sich Anrufe annehmen, Nachrichten öffnen oder der Wecker stumm schalten. Eine weitere Geste erlaubt es, Benachrichtigungen durch eine kurze Drehung des Handgelenks zu schließen. Siri wird ebenfalls spürbar schneller und kann Anfragen wie das Starten eines Workouts oder das Setzen eines Timers direkt auf dem Gerät verarbeiten. Neu ist auch der Zugriff auf Gesundheitsdaten. Man kann Siri nun per Sprachbefehl bitten, die Schlafdaten der letzten Nacht zusammenzufassen oder einen Medikamenten-Eintrag vorzunehmen.

Gesundheit und Schlaf

Apple erweitert die Gesundheitsfunktionen der SE 3 erheblich. Ein zentrales neues Feature ist der von anderen Modellen bekannte Schlafindex. Dieser bewertet die Schlafqualität anhand von Faktoren wie Schlafdauer, den verschiedenen Schlafphasen und Unterbrechungen. Jede Nacht erhält man einen Wert, der hilft, die eigene Nachtruhe besser zu verstehen und gezielt zu verbessern. Die Temperaturerkennung am Handgelenk liefert zusätzliche Einblicke in den allgemeinen Gesundheitszustand. Ebenfalls neu für die SE 3 sind Mitteilungen zu möglicher Schlafapnoe. Die Uhr analysiert Atemmuster und kann auf Anzeichen dieser ernstzunehmenden Erkrankung hinweisen.

Der persönliche Trainer am Handgelenk

Für Sportler und Fitnessbegeisterte führt watchOS 26 den Workout Buddy ein. Diese Funktion nutzt Apple Intelligence, um während des Trainings personalisierte und gesprochene Motivation zu geben. Basierend auf Herzfrequenz, Tempo und früheren Leistungen spornt der Buddy zu neuen Bestleistungen an. Zunächst wird die Funktion auf Englisch für gängige Trainingsarten verfügbar sein. Die Trainingsapp selbst wurde ebenfalls überarbeitet und erlaubt nun eine detailliertere Anpassung von Workouts. Man kann zudem direkt aus der App heraus Musik oder Podcasts starten, die automatisch mit dem Training beginnen. Apple Music kann sogar Wiedergabelisten erstellen, die zur jeweiligen Aktivität und zum persönlichen Geschmack passen.

Verfügbarkeit und Preis

Die Apple Watch SE 3 kann ab heute im Apple Online Store vorbestellt werden und wird ab dem 19. September ausgeliefert. Sie ist in den Größen 40 mm und 44 mm mit Aluminiumgehäusen in Mitternacht und Polarstern erhältlich. Der Preis startet bei 269 Euro.