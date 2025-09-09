Apple hat vor wenigen Augenblicken die neue Apple Watch Ultra 3 angekündigt. Der Hersteller beschreibt die neue Smartwatch als die ultimative Uhr für Sport und Abenteuer. Sie kommt jetzt mit Notruf SOS über Satellit, dem größten Apple Watch Display aller Zeiten, 42 Stunden Batterielaufzeit und neuen aussagekräftigen Einblicken in die Gesundheit. Die Apple Watch Ultra 3 lässt sich ab sofort über den Apple Online Store vorbestellen.

Apple kündigt Apple Watch Ultra 3 an

Apple hat seine September-Keynote genutzt, um die neue Apple Watch Ultra 3 zu präsentieren. Nachdem im vergangenen Jahr kein neues Ultra-Modell angekündigt wurde, ist der Sprung in diesem Jahr umso besser. Die Apple Watch Ultra 3 ist mit integrierter Kommunikation per Satellit entwickelt worden, damit ihr überall verbunden und sicher bleibt. Dadurch könnt ihr Textnachrichten an einen Notdienst senden und euren Standort teilen – selbst dann, wenn ihr kein Netz haben.

Die ultimative Uhr für Sport und Abenteuer kommt jetzt mit dem größten Apple Watch Display mit einer Always-On Bildwiederholrate von einem Hertz, 5G Mobilfunk, dem genauesten GPS in einer Sportuhr und bis zu 42 Stunden Batterielaufzeit sowie bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus. Mitteilungen bei Anzeichen von chronischem Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, liefern wegweisende Einblicke in die Gesundheit, und der Schlafindex hilft euch, die Qualität eures Schlafs zu verstehen. Updates für die Trainingsapp wie Workout Buddy – ein einzigartiges Fitnesserlebnis, das die Power von Apple Intelligence nutzt – bringen eine große Auswahl an fortschrittlichen Fitnessfeatures.

Preis & Verfügbarkeit

Die Apple Watch Ultra 3 ist ab 899 Euro in Titan Natur und Titan Schwarz mit verschiedenen Armbändern über den Apple Online Store erhältlich.