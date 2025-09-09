Apple hat soeben die neue Apple Watch 11 angekündigt. Bei diesem Modell setzt Apple unter anderem auf den S11-Chip, 5G, Bluthochdruck-Mitteilungen, einen Schlafindex, eine längere Akkulaufzeit und ein Display mit doppelt so hoher Kratzfestigkeit. Hier findet ihr die Apple Watch im Apple Online Store.

Apple kündigt Apple Watch 11 an

Apple hat im Rahme seines Special Events die Apple Watch 11 vorgestellt, mit der bisher umfassendsten Reihe von Gesundheitsfeatures, längerer Batterielaufzeit, einem noch robusteren Frontglas und 5G Mobilfunk, alles im bisher dünnsten und komfortabelsten Design.

Die Apple Watch 11 ist laut Hersteller der ultimative Begleiter für Gesundheit und Fitness. Sie gibt euch Mitteilungen bei Anzeichen für chronischen Bluthochdruck – auch Hypertonie genannt – und neue Einblicke in die Schlafqualität mit dem Schlafindex, um die fantastische Reihe von integrierten Gesundheitsfeatures noch zu erweitern.

Mit bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit und Ion-X Glas mit doppelt so hoher Kratzfestigkeit lässt sich die Apple Watch komfortabler als je zuvor Tag und Nacht tragen. watchOS 26 bringt noch mehr personalisierte Möglichkeiten, aktiv, gesund und in Verbindung zu bleiben – mit Workout Buddy, das die Power von Apple Intelligence nutzt, der Drehgeste, neuen Zifferblättern und mehr., neuen Zifferblättern und mehr.

Preis & Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 11 lässt sich ab sofort über den Apple Online Store in Kombination mit verschiedenen Armbändern ab 449 Euro vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart findet am 19.09.2025 statt.