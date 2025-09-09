Apple hat den heutigen Abend nicht nur genutzt, um das neue iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max anzukündigen, sondern auch passendes Zubehör im Apple Online Store bereit zu stellen. Wir haben uns umgeblickt und möchten euch das neue iPhone Zubehör etwas näher bringen. Das Zubehör findet ihr im Apple Online Store.

Apple kündigt neues Zubehör für iPhone Air, iPhone 17 & 17 Pro an

Je nach iPhone Modell hat Apple unterschiedliches Zubehör angekündigt. Komplett neu ist beispielsweise das neue Funktionsgewebe Case für das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max. Dieses wird von Apple unter anderem wie folgt beschrieben

Dieses von Apple entwickelte Funktions­gewebe Case mit MagSafe bietet eindrucks­vollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 17 Pro. Es wird aus einem speziellen Funktions­gewebe gefertigt, das zu 100 % aus recyceltem Polyester besteht. Auf einem Jacquard­webstuhl werden mehrfarbige Garne verwoben, wobei eine fühlbare Textur mit großer Farbtiefe entsteht. Für mehr Griffigkeit sind die Ränder des Case mit leicht texturiertem TPU beschichtet. Die Tasten aus elegantem eloxiertem Aluminium sorgen für präzises Feedback. Mit zwei Verbindungs­punkten lässt sich dieses Case sicher am Crossbody Band befestigen. So kannst du dein iPhone entspannt freihändig tragen.

Kostenpunkt? 69 Euro.

Zudem gibt es für das iPhone 17 und iPhone 17 Pro (Max) das alt bewährte Silikon-Case in zahlreichen Farben. Hierfür verlangt Apple 59 Euro.

Das Clear Case gibt es weiterhin für die Pro-Modelle. Hier werden 59 Euro fällig. Für das iPhone Air bietet Apple einen Bumper (45 Euro) und ein „normales“ Case (59 Euro) an.

Das neue Crossbody Band (69 Euro) beschreibt der Hersteller wie folgt

Das Crossbody Band lässt sich an ausgewählten Apple Cases befestigen. So kannst du dein iPhone entspannt freihändig tragen. […] Integrierte flexible Magnete mit Gleit­mechanismen aus Edelstahl sorgen dafür, dass du ganz einfach die perfekte Länge einstellen kannst. Dabei bleiben beide Bänder sicher und ordentlich ausgerichtet.

Die iPhone Air MagSafe Batterie kostet 115 Euro und verschafft dem iPhone Air 65 Prozent mehr Batterielaufzeit.

>>> Hier findet ihr das neue iPhone Zubehör <<<