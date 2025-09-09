Apple hat im Rahmen seiner „Awe dropping“-Keynote bekannt gegeben, dass das Unternehmen den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für Nutzer des iPhone 14 und iPhone 15 um ein Jahr erweitert.

Apple verlängert kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone 14 und iPhone 15 Nutzer

Apple hält während der Präsentation der neuen iPhone 17 Modelle auch spannende Nachrichten für Nutzer eines iPhone 14 und iPhone 15 bereit. Konkret geht es um die Satellitenfeatures.

Apple schreibt

Apple verlängert den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone 14 und iPhone 15 Nutzer:innen um ein weiteres Jahr. Der kostenlose Test wird für iPhone 14 und iPhone 15 Nutzer:innen verlängert, die ihr Gerät vor dem 9. September 2025 um 12 Uhr PT in einem Land aktiviert haben, in dem Satellitenfeatures unterstützt werden.

Mit dem iPhone 14 oder neuer (alle Modelle) könnt ihr euer iPhone mit einem Satelliten verbinden, um Textnachrichten an Rettungsdienste zu senden, Pannenhilfe anzufordern, Freunde und Familienmitglieder zu benachrichtigen und euren Standort zu teilen – auch, wenn ihr euch außerhalb des Telekommunikationsnetzes befindet und keine Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung habt. Unter idealen Bedingungen mit direkter Sicht auf den Himmel und den Horizont kann das Senden einer Nachricht 30 Sekunden dauern. Unter Bäume mit leichtem oder halbvollem Blattwerk kann es mehr als eine Minute dauern.