Apple hat mit Version 2.0 ein umfangreiches Update für seine kostenlose Video-App Final Cut Camera vorgestellt. Die Aktualisierung erweitert die Funktionalität erheblich und positioniert insbesondere die neuen iPhone 17 Pro Modelle als Werkzeuge für Filmemacher und Content Creator. Die neuen Features sind auf professionelle Arbeitsabläufe ausgerichtet und verringern den Abstand zwischen Smartphone und Profi-Videokamera.

ProRes RAW für mehr Flexibilität

Ein zentrales Feature des Updates ist die Unterstützung für ProRes RAW auf dem iPhone 17 Pro. Die Funktion erlaubt es Nutzern, die Rohdaten direkt vom Kamerasensor aufzuzeichnen. Das bietet deutlich mehr Flexibilität in der Nachbearbeitung. Belichtung und Farbtemperatur können so nachträglich präzise angepasst werden, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Ergänzend dazu führt Apple die Open Gate Aufnahme ein. Die Technik nutzt die volle Fläche des Sensors und gibt Cuttern so mehr Spielraum für nachträgliche Anpassungen der Bildausschnitte oder Stabilisierungen.

Genlock für präzise Synchronisation

Eine weitere Funktion aus dem professionellen Bereich ist Genlock. Bei Drehs mit mehreren Kameras können kleinste Asynchronitäten in der Postproduktion zu hohem Korrekturaufwand führen. Genlock adressiert dieses Problem, indem es mehrere iPhones auf ein gemeinsames Referenzsignal synchronisiert. Dadurch ist jedes einzelne Bild aller Kameras deckungsgleich, was präzise Schnitte in Multicam-Projekten ermöglicht und den Arbeitsaufwand in der Nachbearbeitung erheblich vereinfacht.

Weitere Funktionen

Das Update bringt noch eine Reihe weiterer Verbesserungen mit. Die neue Center Stage Frontkamera des aktuellen iPhone 17 Lineups erlaubt Aufnahmen im Hoch- und Querformat, ohne das Gerät physisch drehen zu müssen, was für Social-Media-Produktionen praktisch ist. Für farbkritische Arbeiten wird zudem Apple Log 2 unterstützt, was einen erweiterten Farbraum für professionelles Color Grading bereitstellt. Die Möglichkeit zur Einbindung von Timecode und die Unterstützung der 200 mm Tele-Kamera des iPhone 17 Pro ergänzen die Funktionalität.

Verfügbarkeit

Final Cut Camera 2.0 wird noch in diesem Monat als kostenloser Download bzw. als Update im App Store verfügbar sein. Final Cut Camera 2.0 erfordert ein iPhone XS oder neuer mit iOS 18.6 oder neuer. Einige Features erfordern iOS 26 oder ein iPhone 17 Pro.