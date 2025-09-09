Ein paar wenige Stunden müssen wir uns noch gedulden, bis Apple heute Abend um 19:00 Uhr die „Awe dropping“-Keynote eröffnet. Dann wird neben neuen iPhone- und Apple Watch Modellen aller Voraussicht nach die AirPods Pro 3 ankündigen. Kürz vor dem Event gibt es zu den kommenden Kopfhörern noch ein paar Last-Minute-Gerüchte.

Finale Gerüchte zu den AirPods Pro 3

Lange Zeit war unklar, ob Apple heute die AirPods Pro 3 ankündigen wird, oder nicht. Zuletzt kristallisierter sich in der Gerüchteküche heraus, dass die AirPods Pro 3 heute das Lic hat der Welt erblicken. Ob es tatsächlich auch so kommen wird, erfahren wir heute Abend.

Mark Gurman von Bloomberg meldet sich kurz vor dem Special Event noch einmal zu Wort und gibt seine Erwartungen zu den AirPods Pro 3 zum Besten. Gurman schreibt

Unabhängig davon erwarte ich, wie ich vor zwei Wochen erstmals berichtete, weiterhin, dass die AirPods Pro 3 morgen mit einem Herzfrequenzmesser eintreffen. Weitere Features sind ein verbessertes Design für besseren Sitz und ein überarbeitetes Ladecase. Ich erwarte keine größeren Verbesserungen bei Audio/ANC.

Einen riesigen Sprung bei der Audioqualität solltet ihr nicht erwartet. Wir gehen davon aus, dass Apple einen neuen Chip verbaut und die aktive Geräuschunterdrückung optimiert. Highlight der neuen Generation dürfte der Herzfrequenzmesser sein. Dazu werden sich ein verbessertes Design und Ladecase gesellen.