Am heutigen Tag lädt Apple zur Keynote, um die neue iPhone 17 Familie anzukündigen. Am heutigen Tag wird Apple allerdings nicht nur neue Smartphones präsentieren, auch neue Apple Watch Modelle dürften auf der Agenda stehen. Hier denken wir an die Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 sowie eine neue Apple Watch SE. Auch die AirPods Pro 3 könnte Apple heute aus dem Hut zaubern. Wie wir es von Apple gewohnt sind, hat der Hersteller im Vorfeld der Keynote seinen Online Store vom Netz genommen. Solltet ihr einen Einkauf im Apple Online Store geplant haben, so müsst ihr diesen um wenige Stunden verschieben.

Apple nimmt Online Store kurz vor der iPhone 17 Keynote vom Netz

Verfolgt ihr Apple und die Apple Keynote schon seit längerem? Dann werdet ihr wissen, dass das Unternehmen aus Cupertino wenige Stunden vor einem Special-Event oftmals seinen Online Store offline nimmt. Dies hat schon Tradition und so ist es auch wenige Stunden vor der heutigen WWDC-Keynote. pple trifft hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen.

Falls ihr in diesem Moment versucht, den Apple Online Store zu besuchen, so müsst ihr euch ein paar Stunden gedulden. Aktuell ist das Apple Online-Kaufhaus nicht erreichbar.

Wie bereits erwähnt, erwarten wir heute neue Hardware. Dabei dürften neue iPhone und Apple Watch Modelle im Fokus stehen. Aber auch neue AirPods Pro 3 könnten angekündigt werden. Begleitend erwarten wir neues Zubehör (Cases, Armbänder etc.). Apple nutzt die Zeit im Vorfeld der Keynote, um seinen Online Store vorzubereiten und die neuen Produkte einzulegen.

