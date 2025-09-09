Nur noch wenige Stunden trennen uns noch der Apple September Keynote. Am heutigen Abend wird Apple Chef Tim Cook um 19:00 Uhr auf die Bühne Betreten und das „Awe dropping“-Event eröffnen. Kurz vor der Keynote erreichen uns noch zwei Last-Minute-Gerüchte.

iPhone 17 Air nur begrenzt in China erhältlich

Leaker Fixed Focus Digital spricht auf der chinesischen Social Media Plattform Weibo davon, dass das ultradünne iPhone 17 Air aufgrund eines fehlenden SIM-Kartenslots nicht oder nur begrenzt in China erhältlich sein wird.

Allerdings ist das iPhone 17 Air erst kürzlich in der offiziellen chinesischen Regulierungsdatenbank als Modell mit SIM-Kartensteckplatz aufgetaucht, so dass Apples Strategie aktuell noch unklar ist. In jedem Fall wird erwartet, dass das iPhone 17 Air in den meisten Ländern vollständig auf die eSIM-Technologie angewiesen ist.

iPhone 17 Pro Max soll 8,725mm dick sein

Darüberhinaus spricht Leaker Ice Univerese davon, dass das iPhone 17 Pro Max 8,725 mm dick sein wird, während das iPhone 16 Pro Max 8,25 mm misst. Sollte sich diese Informationen bewahrheiten, wäre das iPhone 17 Pro Max etwa 5 Prozent dicker als das iPhone 16 Pro Max. Das etwas dickere Gehäuse könnte einen größeren Akku beherbergen und gleichzeitig für einen verbesserten optischen Zoom sorgen.