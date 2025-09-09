Apple hat heute das iPhone 17 vorgestellt. Auf den ersten Blick mag es wie eine vertraute Weiterentwicklung erscheinen, doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich einige interessante Neuerungen. Besonders die Kameras und das Display wurden grundlegend überarbeitet. Die Vorbestellungen starten am 12. September im Apple Online Store, die Auslieferung beginnt eine Woche später am 19. September.

Das Kamerasystem

Die spannendste Neuerung des iPhone 17 ist das komplett neue Kamerasystem. Apple verabschiedet sich von alten Gewohnheiten und führt mit der Center Stage Frontkamera eine praktische Funktion ein. Erstmals kommt hier ein quadratischer Sensor zum Einsatz, der nicht nur ein breiteres Sichtfeld bietet, sondern auch Selfies mit bis zu 18 Megapixeln ermöglicht. Das Besondere daran ist die neue Flexibilität. Man muss das iPhone nicht mehr umständlich drehen, um ein Selfie im Querformat aufzunehmen. Stattdessen hält man es einfach hochkant und die Kamera passt den Bildausschnitt intelligent an.

Auch auf der Rückseite hat sich einiges getan. Das iPhone 17 setzt nun vollständig auf 48 Megapixel Sensoren. Die Fusion Hauptkamera bietet laut Apple einen zweifachen Tele-Zoom in optischer Qualität. Damit vereint sie praktisch zwei Objektive in einem. Die neue Ultraweitwinkel-Kamera löst ebenfalls mit 48 Megapixeln auf und liefert damit eine viermal höhere Auflösung als ihr Vorgänger. Für Kreative gibt es zudem neue fotografische Stile, mit denen sich Farben und Kontraste in Echtzeit anpassen lassen.

Das Display

Das Super Retina XDR Display wächst auf 6,3 Zoll und verfügt über dünnere Ränder. Dank ProMotion-Technologie passt sich die Bildwiederholrate jetzt auch beim Standard-Modell dynamisch bis zu 120 Hertz an. Das Ergebnis ist ein butterweiches Scrollen und eine flüssige Darstellung bei Spielen. Gleichzeitig spart das System Energie, indem es die Frequenz bei statischen Inhalten auf ein Hertz reduziert.

Auch bei der Robustheit konnte Apple das iPhone verbessern. Das neue Ceramic Shield 2 soll eine dreimal bessere Kratzfestigkeit bieten als die vorherige Generation. Eine spezielle Beschichtung reduziert zudem Blendeffekte, was die Lesbarkeit im Freien deutlich verbessert. Mit einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits sorgt das neue Display dafür, dass Inhalte selbst bei direkter Sonneneinstrahlung klar erkennbar bleiben.

A19, Akku und WLAN 7

Im Inneren des iPhone 17 arbeitet der neue A19-Chip, der in einem fortschrittlichen 3 Nanometer Verfahren gefertigt wird. Der Prozessor sorgt nicht nur für eine spürbar höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu älteren Modellen, sondern ist auch deutlich effizienter. So liefern die 6 Core CPU und die 5 Core GPU genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und mobiles Gaming der nächsten Generation. Gleichzeitig ermöglicht die Effizienz des Chips eine beeindruckende Akkulaufzeit. Apple verspricht bis zu 30 Stunden Videowiedergabe, was acht Stunden mehr sind als beim Vorgänger. Ein neuer adaptiver Stromsparmodus analysiert das Nutzungsverhalten und hilft dabei, intelligent Energie zu sparen, um sicher durch den Tag zu kommen.

Für schnellere drahtlose Verbindungen sorgt der ebenfalls neue N1-Chip, der WLAN 7 und Bluetooth 6 unterstützt. Auch der interne Speicher wurde aufgestockt. Das Basismodell kommt nun mit 256 GB, was eine Verdopplung zur Vorgänger-Generation darstellt.

Preis und Verfügbarkeit

Das iPhone 17 wird in fünf Farben erhältlich sein, darunter Schwarz, Lavendel, Nebelblau, Salbei und Weiß. Die Vorbestellungen starten am 12. September, die Auslieferung beginnt am 19. September. Der Preis startet im Apple Online Store bei 949 Euro.