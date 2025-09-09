Heute ist es endlich soweit. Die Apple September Keynote und somit die neue iPhone 17 Familie stehen vor der Tür. Das Apple Special Event startet um 19:00 Uhr, unser Live Ticker beginnt um 18:30 Uhr. Dann erfahrt ihr alles Wichtige zum iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, den neuen Apple Watch Modellen und den AirPods Pro 3. Seinen Online Store hat Apple bereits vom Netz genommen.

Live Ticker: iPhone 17 Serie, neue Apple Watches, AirPods Pro 3 und mehr

Ende August hatte Apple die heutige Keynote offiziell bestätigt. Nun trennen uns nur noch wenige Minuten bis das Special Event in Cupertino beginnt. Auch wenn der Hersteller mit keiner Silbe erwähnt hat, welche Neuheiten uns heute erwarten, muss man kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, welche Produkte auf der Agenda stehen.

Wir geht fest davon aus, dass Apple heute das iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, die Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 ankündigen wird. Zudem würden wir die AirPods Pro 3 gerne begrüßen. Darüberhinaus wird Apple den Zeitplan zu iOS 26 und Co. bestätigen. Hier könnte die finale Version bereits in der kommenden Woche erscheinen.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:30 Uhr andauern wird.