Apple hat die heutige „Awe dropping“-Keynote genutzt, um das neue iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max anzukündigen. Apple setzt unter anderem auf ein neues Design, den A19 Pro -Chip, ein leistungsstärkeres Kamerasystem und eine längere Akkulaufzeit.

Apple kündigt iPhone 17 Pro an

Apple hat soeben das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max mit einembrandneuen neuen Design vorgestellt. Beide Modelle verfügen über den A19 Pro Chip, den bisher leistungsstärksten und effizientesten Chip für das iPhone, der die fortschrittlichen Kamerasysteme, mobile Spiele der nächsten Stufe und Apple Intelligence ermöglicht.

Das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max sind mit einer von Apple entworfenen Dampfkammer ausgestattet, die mit Laser zu einem starken, leichten und thermisch leitfähigen Aluminium-Unibody verschweißt ist, und bieten die beste Leistung von Apple aller Zeiten und einen enormen Sprung in der Akkulaufzeit.

Drei 48-Megapixel-Fusion-Kameras – Haupt-, Ultraweitwinkel- und ein brandneues Teleobjektiv – bieten acht Objektive, darunter einen 8-fach optischen Zoom. Die neue 18MP Center Stage Frontkamera bringt Selfies auf die nächste Stufe. Mit neuen branchenführenden Videofunktionen für professionelle Filmemacher und Content-Ersteller, einschließlich ProRes RAW, Apple Log 2 und Genlock, lässt sich das iPhone noch nahtloser in die größten und kleinsten Produktionen integrieren.

Beide Modelle verfügen über die Ceramic Shield 2 Front Cover mit 3x besserer Kratzfestigkeit, und zum ersten Mal schützt Ceramic Shield die Rückseite des iPhone.

Preis & Verfügbarkeit

Das iPhone 17 Pro wird mit doppeltem Speicher in der Standardkonfiguration von 256 GB sowie mit 512 GB und 1 TB erhältlich sein. Das iPhone 17 Pro Max wird mit 256 GB, 512 GB, 1 TB und zum ersten Mal mit 2 TB Speicher erhältlich sein. Das iPhone 17 Pro gibt es ab 1.299 Euro und das iPhone 17 Pro Max gibt es ab 1.449 Euro. Beide Modelle sind in Cosmic Orange, Tiefblau und Silber erhältlich. Vorbestellungen nimmt Apple ab Freitag (12.09.2025, 14:00 Uhr) über den Apple Online Store entgegen.