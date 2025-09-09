Apple hat die heutige „Awe dropping“-Keynote genutzt, um das neue iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max anzukündigen. Apple setzt unter anderem auf ein neues Design, den A19 Pro -Chip, ein leistungsstärkeres Kamerasystem und eine längere Akkulaufzeit.
Apple kündigt iPhone 17 Pro an
Apple hat soeben das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max mit einembrandneuen neuen Design vorgestellt. Beide Modelle verfügen über den A19 Pro Chip, den bisher leistungsstärksten und effizientesten Chip für das iPhone, der die fortschrittlichen Kamerasysteme, mobile Spiele der nächsten Stufe und Apple Intelligence ermöglicht.
Das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max sind mit einer von Apple entworfenen Dampfkammer ausgestattet, die mit Laser zu einem starken, leichten und thermisch leitfähigen Aluminium-Unibody verschweißt ist, und bieten die beste Leistung von Apple aller Zeiten und einen enormen Sprung in der Akkulaufzeit.
Drei 48-Megapixel-Fusion-Kameras – Haupt-, Ultraweitwinkel- und ein brandneues Teleobjektiv – bieten acht Objektive, darunter einen 8-fach optischen Zoom. Die neue 18MP Center Stage Frontkamera bringt Selfies auf die nächste Stufe. Mit neuen branchenführenden Videofunktionen für professionelle Filmemacher und Content-Ersteller, einschließlich ProRes RAW, Apple Log 2 und Genlock, lässt sich das iPhone noch nahtloser in die größten und kleinsten Produktionen integrieren.
Beide Modelle verfügen über die Ceramic Shield 2 Front Cover mit 3x besserer Kratzfestigkeit, und zum ersten Mal schützt Ceramic Shield die Rückseite des iPhone.
Preis & Verfügbarkeit
Das iPhone 17 Pro wird mit doppeltem Speicher in der Standardkonfiguration von 256 GB sowie mit 512 GB und 1 TB erhältlich sein. Das iPhone 17 Pro Max wird mit 256 GB, 512 GB, 1 TB und zum ersten Mal mit 2 TB Speicher erhältlich sein. Das iPhone 17 Pro gibt es ab 1.299 Euro und das iPhone 17 Pro Max gibt es ab 1.449 Euro. Beide Modelle sind in Cosmic Orange, Tiefblau und Silber erhältlich. Vorbestellungen nimmt Apple ab Freitag (12.09.2025, 14:00 Uhr) über den Apple Online Store entgegen.
Bitte mal ehrlich Meinung zum Design vom 17 Pro. Das sieht doch nicht mehr nach Apple aus. Und die Farben erst recht nicht.
Da muss ich dir Recht geben.
Mir gefällt das überhaupt nicht mehr und wenn Apple so weiter macht dann ist das nächste Smartphone das erste ohne Apfel auf der Rückseite.
Sehe ich genauso. Meine schlimmsten Befürchtungen sind war geworden. Wer will denn dieses orange? Blau sieht auch sch….aus.
Danke euch beiden. Dachte schon ich bin komisch weil ich das Design seltsam finde.
Die iPhones hatten mal so ein schönes elegantes, besonderes Design, welches nahtlos war. Wenn ich alleine an das iPhone 4/4s denke. Oder das 6/6s (Plus) und die Nachfolger. Dann das X und die Nachfolger bis zum iPhone 14. Schönes Glas-Design. Edel bis in jede Ecke oder besser gesagt Rundung.
Und jetzt? Wie sagte Steve Jobs bei der ersten iPhone Vorstellung? Stylus? Urgs!
Die Farben haben doch echt nichts mehr mit edel und hochwertig zu tun. Knallbunt, dafür standen die günstigeren Modelle. Und wo ist das Titan hin? Doch wieder zurück zu Aluminium, das bei den vorherigen Generationen nicht gut genug war?
Eigentlich wollte ich von meinem 15 Pro Max upgraden, aber da wirkt das Design und Verarbeitung schlicht wie ein Downgrade.
Stimmt. Das 15 Pro im Titanlook war auch noch grandios. Hatte ich oben in meinem Kommentar vergessen. Auch die Farben waren super. Schlicht, aber Edel und äußerst schön.
Sehe es ähnlich. Die Titanausführungen des 15 und 16 Pro sahen sehr edel aus. Für mich die bisher schönsten iPhones. Ich weiß. Nicht, für wen die orange und blaue Variante des 17 Pro gemacht sind. Bisher habe ich ausnahmslos alle Jahrgänge gekauft, dieses Mal bin ich wohl nicht dabei.