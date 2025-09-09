Heute Abend wird Apple die neue iPhone 17 Familie ankündigen und unter anderem das neue iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max präsentieren. Wenige Stunde vor dem Event hat Mark Gurman von Bloomberg einige der wichtigsten neuen Funktionen der beiden Pro-Modelle aufgelistet.

iPhone 17 Pro: finale Gerüchte zu Farboptionen, Kühlsystem und mehr

Nachdem uns in den letzen Monaten zahlreichen Gerüchte zur neuen iPhone 17 Familie erreicht haben, wird Apple heute Abend endlich die Katze aus dem Sack lassen und die neuen 2025er iPhone-Modelle ankündigen. Im Hinblick auf die neuen iPhone 17 Pro Modelle hat Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg die wichtigsten Neuerungen auf X aufgelistet.

neues Wärmemanagement mit Dampfkammerkühlsystem

externe Designänderungen

neue Farboptionen: Orange und Blau

großes Kamera-Upgrade (drei 48MP Kameras, verbesserter optischer Zoom)

Die genannten Neuerungen wurden immer mal wieder in den letzten Wochen thematisiert. Die Tatsache, dass sie kurz vor der Keynote noch einmal explizit erwähnt werden, impliziert, dass die neuen Pro-Modellen tatsächlich die Neuerungen erhalten. Insbesondere auf die Neuerungen beim optischen Zoom sind wir gespannt. Zuletzt wurde ein 8-fach optischer Zoom kolportiert. Dies würde in unseren Augen einen großen Sprung nach vorne darstellen. Das eingebundene Foto zeigt, wie das iPhone 17 Pro aussehen könnte.