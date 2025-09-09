Exakt drei Jahre ist es her, dass Apple iPhone 14 einführte. Damals gab das Unternehmen aus Cupertino bekannt, dass das Modell in den USA auf physische SIM-Karten verzichtet und ausschließlich mit eSIM betrieben werden können. Dies setzt sich mit dem iPhone 15 und iPhone 16 fort. Während Apple im Heimatland auf eSIM-only setzte, wurden die Geräte in allen anderen Ländern mit klassischem SIM-Kartenslot verkauft. Dies ändert sich allerdings mit der Einführung der iPhone 17 Modelle und dem iPhone Air.

iPhone 17 & 17 Pro nur in diesen Ländern als eSIM-only Modell

Die neuen iPhone 17 Modelle sowie das neue iPhone 17 Air sind im Anmarsch. Doch wie verhält es sich dieses Mal? eSIM für alle? eSIM nur in bestimmten Regionen? Macht Apple unterschiede bei den neuen Modellen?

Für das iPhone Air ist die Frage sehr schnell beantwortet. Bereits während der Keynote gab Apple zu verstehen, dass man dieses Modell weltweit als eSIM-only Modell anbieten wird. Beim iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max erweitert man erstmals die Regionen, in denen Apple ein eSIM-only Modell anbietet. Apple bietet das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max in folgenden Ländern als eSIM-only an: Bahrain, Kanada, Guam, Japan, Kuwait, Mexiko, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten und Amerikanischen Jungferninseln.

Eine eSIM ist eine digitale SIM, die es euch ermöglicht, einen mobilen Datentarif deines Mobilfunkanbieters zu aktivieren, ohne auf eine physische Nano-SIM-Karte angewiesen zu sein. iPhones mit eSIM-Funktionen unterstützen mindestens acht eSIMs, sodass ihr bequem zwischen unterstützten Mobilfunkanbietern auf der ganzen Welt wechseln können.