Seit längerem hält sich das Gerücht, dass Apple an einem neuen MacBook Pro mit OLED-Display arbeitet. Nun heißt es, dass das Gerät im kommenden Jahr sein Debüt feiern wird. Vor Ende 2026 solltet ihr allerdings nicht mit einem MacBook Pro mit OLED-Display rechnen.

Neues MacBook Pro mit OLED-Display soll nächstes Jahr erscheinen

Die koreanische Webseite The Elec berichtet, dass Apple im kommenden Jahr ein MacBook Pro mit OLED-Display ankündigen wird. Sowohl das 14 Zoll als auch das 16 Zoll Modell soll ein entsprechendes Display erhalten. Als Zulieferer wird Samsung Display genannt. Das Unternehmen soll einiger Lieferant der OLED-Displays für das MacBook Pro sein.

Die Displayproduktion soll im zweiten Quartal 2026 beginnen, allerdings sollen bereits vereinzelte Komponenten bereits im ersten Quartal mit der Produktion starten. Erste Prototypen sollen bereits Ende 2025 in Samsungs Gen 8 OLED-Fabrik A6 hergestellt werden.

Weiter hießt es in dem Bericht, dass Apple nach Möglichkeiten sucht, die Kosten für einige Komponenten zu senken. Samsung hat offenbar neue Teile für seine Displays entwickelt, allerdings ist noch nicht klart, ob diese Apples Qualitätsansprüchen genügen. Das anfängliche Produktionsvolumen wird auf etwa zwei bis drei Millionen Einheiten geschätzt. Samsung kann bei Bedarf bis zu 10 Millionen Einheiten pro Jahr herstellen.

Im Vergleich zu den aktuellen MacBook Pro, die mit Mini-LED-Bildschirmen ausgestattet sind, führen OLED-Displays zu einer höheren Helligkeit, einem höheren Kontrastverhältnis mit tieferen Schwarzfarben, einer verbesserten Energieeffizienz. Dabei dürfte der zuletzt genannte Punkt für eine längere Akkulaufzeit sorgen.

Das MacBook Pro mit OLED-Display soll im vierten Quartal 2026 auf den Markt kommen. Das OLED-Display dürfte Teil eines größeren Upgrades sein, welches dem MacBook Pro nachgesagt wird.