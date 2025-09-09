Nachdem Beats im August neue Ohrhörer angedeutet hatte, liefert nun der bekannte Leaker Evan Blass handfeste Details zu den kommenden Powerbeats Fit. Diese scheinen die beliebten Beats Fit Pro abzulösen und bringen einige sinnvolle Verbesserungen mit sich, ohne das Rad neu zu erfinden.

Vertraute Technik mit Feinschliff

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Akkulaufzeit. Die Powerbeats Fit legen hier spürbar zu und versprechen laut dem Leak nun bis zu sieben Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung. Das ist eine volle Stunde mehr als beim Vorgängermodell. Zusammen mit dem Ladecase ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von beeindruckenden 30 Stunden, was auch für längere Reisen ausreichen sollte.

Angetrieben werden die Ohrhörer allem Anschein nach weiterhin vom bewährten Apple H1-Chip. Somit sind auch wieder Funktionen wie die aktive Geräuschunterdrückung und der praktische Transparenzmodus mit an Bord. Neu hinzugekommen ist ein adaptiver EQ, der den Klang in Echtzeit an die Form des Ohres anpasst und so für ein optimiertes Hörerlebnis sorgen soll. Für einen besseren Halt im Ohr liegen den Ohrhörern jetzt vier statt bisher drei Paar Aufsätze in verschiedenen Größen bei. Das Design selbst bleibt der charakteristischen Form mit dem Ohrbügel treu, wurde aber dezent modernisiert.

Besonders die neuen Farbvarianten dürften für Aufmerksamkeit sorgen. Die Powerbeats Fit sollen in den Farben Spark Orange, Gravel Gray, Jet Black und Power Pink erscheinen. Vor allem das leuchtende Spark Orange sorgt für Gesprächsstoff, da es zu einer erwarteten neuen Farboption des kommenden iPhone 17 Pro passen könnte. Wer also auf einen farblich abgestimmten Look Wert legt, findet hier möglicherweise das ideale Zubehör für sein neues Smartphone.