Zahlreiche kabellose Ladeprodukte, die in den letzten Wochen angekündigt wurden, setzen auf den neuen Qi2 25W Ladestandard. Nun reiht sich auch Ugreen in der Liste der Hersteller, die entsprechende Produkte auf den Markt bringen. Konkret umfasst die neue MagFlow-Reihe des Herstellers drei Produkte: eine Powerbank, ein Ladegerät und ein Desktop-Ladegerät.

Neue MagFlow-Serie von Ugreen

Ugreen veröffentlicht neue Produkte der MagFlow-Serie, inklusive des fortschrittlichen Qi2 25W-Standards für kabelloses Laden. Als Weiterentwicklung des Qi-Standards basiert Qi2 25W auf Apples MagSafe-Architektur und überzeugt mit höherer Leistung sowie verbesserter Sicherheit dank optimierter Temperaturkontrolle. Qi2 25W sorgt für eine noch größere Gerätekompatibilität und stabile Ladeprozesse bei allen Modellen, die das Magnetic Power Profile (MPP) unterstützen.

Wie eingangs erwähnt, besteht die neue MagFlow-Reihe zunächst aus drei Produkten. Die Produktserie umfasst eine magnetische Ladestation für bis zu drei Geräte, einen 2in1-Charger und eine magnetischen Powerbank. Die Produkte sind sowohl mit iPhones als auch Android-Geräten kompatibel, die Qi2 25W unterstützen.

Zum Verkaufsstart der Produktneuheiten gibt es Launch-Rabatte:

Angebot UGREEN MagFlow Magnetische Powerbank 10000mAh 25W,ultraschnelle Qi2 25W Magsafe... Ultraschnelles 25W MagSafe Charging: Blitzschnelles 25W Wireless Charging mit Qi2.2-Zertifizierung...

Integriertes 30W Zweiwege-Schnellladekabel: All-in-One 30W PD-DuoLadeystem – Das robuste,...

UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop-Charger 25W, Qi2 Zertifiziert, kompatibel mit... Ultraschnelles 25W Schnellladen: Mit Qi2-Zertifizierung lädt das iPhone 16 Pro Max in etwa 30 Min....

Lade 3 Geräte gleichzeitig: iPhone, AirPods und Watch können alle gleichzeitig aufgeladen werden....