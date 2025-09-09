Wahoo Fitness – ein führendes Unternehmen für Fitness-Technologie für Ausdauersportler – hat passend zum Beginn der Indoor-Saison das neue KICKR BIKE PRO und den neuen KICKR CORE 2 angekündigt. Damit könnt ihr wetterunabhängig im Winter an eurer Fitness arbeiten.

Wahoo kündigt KICKR BIKE PRO an

Nachdem wir zuletzt Wahoo Elemnt Roam 3 getestet und euch das neue Wahoo Laufband KICKR RUN vorgestellt haben, geht es nun mit KICKR BIKE PRO und KICKR CORE 2 weiter. Wahoo schreibt zum KICKR BIKE Pro

Für alle, die eine noch bessere Version des hochgelobten KICKR BIKE erleben wollen, ist das neue KICKR BIKE PRO das neue Flaggschiff des Indoor- Cycling-Erlebnisses von Wahoo. Das BIKE PRO kombiniert unübertroffenen Realismus mit vielfältig individualisierbaren Simulationen der Fahrstufe, der Gangschaltung und der Reaktionsfähigkeit in Echtzeit. Damit ist das KICKR BIKE PRO perfekt für alle, die sich nach erstklassiger Leistung und totalem Eintauchen in die Indoor-Trainingswelt sehnen. Ob in einem Mehrpersonenhaushalt oder für Enthusiasten, die keine Kompromisse eingehen wollen – KICKR BIKE PRO ist der Gipfel der Indoor-Riding-Technologie.

Highlight sind neu gestaltete, ergonomische Schalthebel, mit denen ihr die volle Kontrolle habt. Inspiriert von modernen Trends im virtuellen Radsport, bietet das neue Interface ein natürliches, reaktionsschnelles Gefühl und einfachen Zugriff auf In-App-Funktionen von Wahoo SYSTM, MyWhoosh, Rouvy, TrainingPeaks Virtual, Zwift und vielen weiteren Trainings- und Communityplattformen, ohne den Lenker zu verlassen. Neu sind zudem die Premium-Touchpoints für ein Premium-Fahrgefühl: neuer Fi’zi:k Aliante R5 Sattel, neues Fi’zi:k Solocush Lenkerband und ein neuer ergonomischer Lenker. Das KICKR BIKE PRO baut auf seinem Ruf als ultimativer Indoor-Fahrsimulator auf und bietet Realismus auf höchstem Niveau mit integrierter Steigungssimulation, einem Präzisionsschwungrad mit Motor- und Abfahrtssimulation und dem KICKR Race Mode für nahezu sofortiges Ansprechen auf deinen Powerinput.

KICKR CORE 2 ist da

Weiter geht es mit dem KICKR CORE 2. Der beliebte Smart-Trainer erhält sein erstes Update seit 7 Jahren. Der Hersteller schreibt

Mit klassenbestem Fahrgefühl, integrierter Trittfrequenz, virtuellem Schalten und der perfekten Balance aus Anschaffungspreis und Leistung ist der KICKR CORE 2 die clevere Wahl für alle, die ein zuverlässiges, intensives Trainingserlebnis zu einem wettbewerbsfähigen Preis wünschen. Entwickelt, um mit Wahoo SYSTM, MyWoosh, Rouvy, TrainingPeaks Virtual, Zwift und vielen anderen Trainings- und Communityplattformen kompatibel zu sein.

Ihr erhaltet neue Schaltoptionen (mit Zwift Cog & Click oder 11-Gang-Kassette im Preis enthalten). Core 2 wird zudem auch mit Zwift Ride erhältlich sein. Neue WiFi-Konnektivität bietet euch ein besser vernetztes und deutlich fortschrittlicheres Fahrerlebnis sowie bessere Verbindungsmöglichkeiten mit Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten sowie eine schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit als bei Bluetooth und ANT+. Ein neuer KICKR-Race-Modus sorgt für nahezu sofortiges Ansprechen auf die Leistung. Daten von Herzfrequenzmessern können jetzt Danke neuer KICKR-BRIDGE direkt über den Trainer an Apps übertragen werden, was den KICKR CORE 2 zu einem zentralen Sensor-Gateway macht und die Reibung bei der Einrichtung reduziert.

Preis & Verfügbarkeit

KICKR BIKE PRO ist ab sofort zum Preis von 3999,90 Euro erhältlich. Ebenso ab heute ist KICKR CORE 2 (549,99 Euro) verfügbar.