Apple hat die dritte Generation der AirPods Pro vorgestellt, die unter anderem mit Verbesserungen bei Klang und neuen Fitnessfunktionen aufwartet. Doch die wohl beeindruckendste Neuerung ist die Live-Übersetzung in Echtzeit. Die Funktion erleichtert Gespräche zwischen Menschen, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Man spricht einfach ganz natürlich miteinander, während die AirPods die Übersetzung liefern. Die Einsatzmöglichkeiten der Funktion sind groß, doch es gibt auch einen großen Haken. So wird es den Apple-Babelfisch nicht in der EU geben.

Keine Live-Übersetzungen in der EU

Apples Live-Übersetzung überwindet Sprachbarrieren. Die Übersetzung wird direkt über die Ohrhörer wiedergegeben, wobei das iPhone die Rechenleistung übernimmt. Leider werden an anderer Stelle dennoch Grenzen gezogen. Wie Apple in einem Support-Dokument bestätigt, wird die praktische Funktion in der Europäischen Union nicht verfügbar sein. In den USA und anderen ausgewählten Regionen funktioniert sie hingegen mit Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch oder Spanisch.

In dem Dokument heißt es:

„Die Live-Übersetzung mit AirPods ist nicht verfügbar, wenn du dich in der EU befindest und das Land oder die Region deines Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.“

Das klingt nach einem weiteren Fall, in dem Apple wegen regulatorischer Hürden in der EU vorsichtig agiert, ähnlich wie es bei Apple Intelligence der Fall war. Somit besteht immerhin noch die Hoffnung, dass auch diese Funktion nachgereicht wird.

Herzfrequenzmessung

Ansonsten stehen in der EU die anderen Neuerungen der AirPods Pro 3 zur Verfügung. Hierzu zählt der integrierte optische Sensor zur Herzfrequenzmessung. In Kombination mit der Fitness-App auf dem iPhone lassen sich Trainingsdaten nun direkt am Ohr erfassen und präziser auswerten. Das System verknüpft die Werte mit Bewegungs- und GPS-Daten, um Sportarten detaillierter aufzuzeichnen. Wer Fitness+ nutzt, kann seine Messwerte sogar live auf kompatiblen Bildschirmen anzeigen lassen. Dank der IP57 Zertifizierung sind die Ohrhörer zudem zuverlässig gegen Schweiß und Wasser geschützt, während neue Aufsätze in fünf Größen eine optimale Passform für fast jeden Nutzer versprechen.

Geräuschunterdrückung und Klangqualität

Das Herzstück der neuen AirPods Pro ist die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung. Laut Apple werden bis zu doppelt so viel Umgebungsgeräusche wie beim Vorgänger und sogar viermal so viel wie beim Originalmodell unterdrückt. Das wird durch eine neue akustische Architektur erreicht, die den Luftstrom präzise steuert und so ein außergewöhnliches räumliches Hörerlebnis liefert. Gleichzeitig sorgt der weiterentwickelte Transparenzmodus laut Apple dafür, dass die eigene Stimme und die von Gesprächspartnern natürlicher klingen als je zuvor. Die Akkulaufzeit wurde ebenfalls verbessert und bietet nun bis zu acht Stunden Wiedergabe bei aktivierter Geräuschunterdrückung.

Die AirPods Pro 3 sind für 249 Euro im Apple Online Store vorbestellbar und werden ab dem 19. September ausgeliefert.