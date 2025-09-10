Gestern ging die IFA 2025 in Berlin feierlich zu Ende, abends erblickte die neue iPhone 17 Serie das Licht der Welt. Nachdem wir euch bereits vor wenigen Tagen auf neue Anker Ladegeräte aufmerksam gemacht haben, möchten wir euch heute noch einmal kurz auf das Anker Nano 70W Ladegerät hinweisen. Dieses ist nicht nur perfekt für die neuen iPhone 17 Modelle, es lässt sich auch ab sofort bestellen. Bis Ende des Monats gibt es 20 Prozent Rabatt, so dass ihr nur 39,99 Euro statt 49,99 Euro für das Ladegerät bezahlen braucht.

Anker Nano 70W: „perfektes“ Ladegerät für die iPhone 17 Serie

Das Anker 70W Ladegerät bietet trotz seiner kompakten Maße eine hohe Ladegeschwindigkeit, Effizienz und ein edles Design. Wie der Name impliziert, liefert Anker Nano 70W bis zu 70W an Leistung über einen der beiden USB-C-Anschlüsse oder verteilt über die beiden USB-C und einen USB-A-Port. Für maximale Sicherheit sorgt dabei eine innovative Kühltechnologie im Inneren des Chargers – zwei Transformatoren und zwei GaN-Chips (Abkürzung für Galliumnitrid) reduzieren die Wärmeentwicklung.

Anker Nano 70W ist klein, leicht und kompakt. Es ist 54 Prozent kleiner als Apples originales 67W-Macbook-Ladegerät, sitzt fest in der Steckdose und lässt sich dennoch dank klappbarem Stecker noch besser verstauen.

Ob 70 Watt Ladegerät, eine kleine 5.000 Milliamperestunden Power Bank mit Qi2-Technologie (49,99 Euro) oder ein kleineres 45 Watt-Netzteil mit USB-C-Kabel (29,99 Euro), die Anker Nano-Reihe bietet für jeden Einsatzzweck eine ebenso passende wie farbenfrohe Alternative zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch auf das 45 Watt-Netzteil gibt es bis zum 30. September satte 33 Prozent Rabatt (Endpreis 19,99 Euro).