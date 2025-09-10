Apple hat gestern nicht nur neue iPhone-Modelle vorgestellt, auch neues Zubehör wurde angekündigt. Einen kleinen Nachtrag haben wir noch für euch. Auch wenn das Unternehmen vor einiger Zeit iPhone-Hüllen aus Feingewebe eingestampft hat, setzt Apple weiterhin beim MagSafe Wallet und AirTag Schlüsselanhänger auf dieses Material. So wurden im Rahmen des „Awe dropping“-Events neue Farboptionen auf den Markt gebracht. Beide Zubehörartikel findet ihr im Apple Online Store.

Apple veröffentlicht neue MagSafe Wallet und AirTag Schlüsselanhänger aus Feingewebe

Feingewebe ist beim Apple Zubehör noch immer an der Tagesordnung. Nun hat der Hersteller eine neue Kollektion von MagSafe Wallet und AirTag Schlüsselanhänger aus Feingewebe vorgestellt, die mit den neuen iPhone Modellen kombiniert werden können.

Ihr wählt jeweils zwischen den Farben Fuchsrot, Mitternachtsviolett, Navy, Moosgrün und schwarz. Das iPhone Feingewebe Wallet mit MagSafe schlägt mit 69 Euro zu Buche während der AirTag Feingewebe Schlüsselanhänger 49 Euro kostet.

Im Jahr 2023 ersetzt Apple Leder durch Feingewebe. Allerdings konnte dieses Material nicht überzeugen und war deutlich anfälliger für Gebrauchsspuren. Dies führte dazu, dass die iPhone Cases aus Feingewebe im Jahr 2024 eingestampft wurden. Beim Wallet und beim AirTag-Schlüsselanhänger setzt Apple weiterhin auf dieses Material.