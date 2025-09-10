Apple hat gestern das neue iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max angekündigt und den neuen iPhone-Modellen einen eigens entwickelten Netzwerk-Chip spendiert. Dieser trägt den Namen N1.

Neuer Apple N1-Chip

Beim neuen Apple N1 handelt es sich um einen Netzwerk-Chip, der Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Trend unterstützt. Da Apple den Chip für die Integration mit anderer Hardware und Software im iPhone entwickeln konnte, ist er effizienter und bietet eine verbesserte Zuverlässigkeit.

Laut Apple verbessert der N1-Chip die Leistung und Zuverlässigkeit von Funktionen wie Personal Hotspot und AirDrop. Der N1 wird bisherige. Netzwerkchips ersetzen, die Apple zuvor von Anbietern wie Broadcom bezogen hat.

Während die iPhone 16 Modelle bereits Wi-Fi 7 unterstützt haben ist Bluetooth 6 beim iPhone neu (bisher Bluetooth 5.3). Bluetooth 6 bringt weniger Störungen in überfüllten Bereichen für verbesserte Zuverlässigkeit, geringere Latenz, aktualisierte Wach- und Schlafzyklen für eine längere Akkulaufzeit, bessere Multi-Stream-Audiounterstützung für räumliches Audio und weitere Verbesserungen mit sich.

iPhone Air erhält C1X 5G-Chip

Während der N1 in allen vier neuen iPhone-Modellen zu finden ist, kommt der C1X nur beim iPhone Air zum Einsatz. Bis dato gingen wir aus, dass beim iPhone Air der C1-Chip zum Einsatz kommt, der im Frühjahr beim iPhone 16e debütierte. Allerdings hatte Apple andere Pläne und setzt nun auf den C1X.

Laut Apple ist der C1X bis zu doppelt so schnell im Vergleich zum C1 und bei gleichen Mobilfunktechnologien sogar schneller als das Modem im iPhone 16 Pro, während es insgesamt 30 Prozent weniger Strom verbraucht. Damit ist es laut Hersteller das energieeffizienteste Modem in einem iPhone.