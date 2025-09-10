Apple hat gestern neue Apple Watch- und iPhone-Modelle angekündigt. Neue Modelle haben oftmals zur Folge, dass der Verkauf älterer Modelle eingestellt wird. Dies passiert auch im Herbst 2025. Bereits gestern sind für auf das iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 und iPhone 15 Plus eingegangen. Diese iPhones findet ihr ab sofort bei Apple vergebens. Gleichzeitig sind auch drei Apple Watch Modelle aus dem Apple Online Store verschwunden.

Apple Watch Ultra 2, Apple Watch 10 und Apple Watch SE 2 nicht mehr erhältlich

Apple schickt für gewöhnliche ältere Modelle in den Ruhestand, sobald ihre Nachfolger bereit stehen. Mit der Ankündigung der Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11 und Apple Watch SE 3 werden die Vorgängermodelle nicht mehr benötigt. Kurzum: Apple hat den Verkauf der Apple Watch Ultra 2, Apple Watch 10 und Apple Watch SE 2 eingestellt.

Apple brachte die Apple Watch SE 2 im September 2022 auf den Markt. Dieses Modell ist unter anderem mit dem S8-Chip und einem neuen Gehäuseboden aus Nylon-Verbundwerkstoff ausgestattet. Die Apple Watch Ultra 2 wurde im September 2023 angekündigt und erhielt im September 2024 eine neue Farboption in Schwarz. Das Gerät basiert auf dem S9 Chip und bietet ein helleres Displays und eine neue Doppeltipp-Geste mit Zeigefinger und Daumen. Die Apple Watch Series 10 debütierte im September 2024 und überzeugte mit einem überarbeiteten Design mit dünnerem Gehäuse, helleren Weitwinkel-Displays mit größerem Seitenverhältnis und schnellerer Bildwiederholrate, Schlafapnoe-Erkennung und neuen Gehäuse-Finishes.

Apples Smartwatch-Lineup besteht damit ab sofort aus der Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11 und Apple Watch SE 3.