Die „Awe dropping“-Keynote (im Deutschen setzt Apple auf das Motto „Unfassbar. Und fast da.“) lieg hinter uns und Apple hat allerhand neue Produkte angekündigt. In erster Linie sind hier das iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, die Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 und die AirPods Pro 3 zu nennen. Nun hat das Unternehmen begleitende Videos veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Videos zum iPhone Air, iPhone 17 Pro, AirPods Pro 3 und mehr

Apple nutzt seinen YouTube-Kanal, um verschiedene Videos zu seinen Produktneuheiten zu veröffentlicht. Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen und haben euch diese direkt eingebunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Diejenigen, die noch einmal die Keynote Revue passieren lassen möchten, können dies natürlich auch tun. Apple hat das vollständige Video veröffentlicht und zudem eine 155 Sekunden lange Zusammenfassung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren