Apple hat das neue iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max angekündigt und gleichzeitig neue Cases für die neuen Modelle präsentiert. Doch nicht nur Apple selbst, auch die Apple-Marke Beats hört neue Cases für die vier neuen iPhone-Modelle bereit.

Beats kündigt drei neue Cases für das iPhone Air, 17 & 17 Pro an

Beats hat eine neue Kollektion von Cases für die neuesten iPhone-Modelle angekündigt. Für das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max stehen das „klassische Case“, das Rugged Case und das Kickstand Case zur Verfügung. Beim „normalen“ Case (55 Euro) setzt Apple auf eine robuste Rückseite aus Poly­carbonat. Sie wird von flexiblen Seiten­wänden umrandet, die für einen besseren Schutz vor Stößen sorgen. Gleichzeitig ist das Case dünn und leicht. Das matte Finish auf der Außenseite reduziert sichtbare Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke, während das Innenfutter aus Mikrofaser für weniger Kratzer und Abrieb auf der Oberfläche sorgt.

Das Rugged Case (89 Euro) wird unter anderem wie folgt beschrieben

Für noch besseren Geräteschutz wird die Rückseite aus robustem Polymer zusätzlich durch stoßdämpfende Seitenwände und eine integrierte Taste ergänzt. Die Außenseite mit texturiertem matten Finish ist besonders griffig und reduziert sichtbare Kratzer, Flecken und Finger­abdrücke, während das Innenfutter aus Mikrofaser für weniger Kratzer und Abrieb auf der Oberfläche sorgt.

Das Kickstand Case (69 Euro) beschreibt Apple unter anderem wie folgt

Das Case wurde entwickelt, um dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen und kommt mit einer praktischen abnehmbaren Tragebandschlaufe, die du außerdem als Stütze verwenden kannst, um freihändig Inhalte im Querformat auf dem Display anzuschauen. […] Die robuste Rückseite aus Poly­carbonat macht das Case dünn und leicht und wird von flexiblen Seiten­wänden umrandet, die für einen besseren Schutz vor Stößen sorgen. Das matte Finish auf der Außenseite reduziert sichtbare Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke, während das Innenfutter aus Mikrofaser für weniger Kratzer und Abrieb auf der Oberfläche sorgt.

Für das iPhone Air steht „nur“ das normale Beats-Case zur Auswahl. Alle Beats-Hüllen können ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden.